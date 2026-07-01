Moment rar întâlnit FOTO. Deschamps, gest neașteptat în fața lui Mbappe. Faza a făcut înconjurul planetei +7 foto
Didier Deschamps s-a înclinat în fața lui Mbappe/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Moment rar întâlnit FOTO. Deschamps, gest neașteptat în fața lui Mbappe. Faza a făcut înconjurul planetei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 12:43
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 12:43
  • Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe (27 de ani), după ce atacantul a părăsit gazonul, în meciul cu Suedia, 3-0, în 16-imile Campionatului Mondial.
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Didier Deschamps traversează o perioadă dificilă în viața personală.

În urmă cu câteva zile, selecționerul Franței și-a pierdut mama și nu a putut sta pe bancă la meciul cu Norvegia (4-1), ultimul din grupe. A revenit la duelul cu Suedia, iar elevii săi nu l-au dezamăgit.

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FOTO. Didier Deschamps s-a înclinat în fața lui Kylian Mbappe

În minutul 45, Kylian Mbappe a deschis scorul pentru Franța cu un șut la colțul lung din interiorul careului de 16 metri, după ce s-a distrat cu apărarea adversă.

Imediat, starul lui Real Madrid a sprintat spre marginea terenului, unde l-a îmbrățișat pe Deschamps. A fost urmat de coechipieri.

Îmbrățișarea dintre Mbappe și Deschamps/ Foto: IMAGO Îmbrățișarea dintre Mbappe și Deschamps/ Foto: IMAGO
Îmbrățișarea dintre Mbappe și Deschamps/ Foto: IMAGO

În repriza a doua, Barcola și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 53, înainte ca același Mbappe să reușească „dubla” în minutul 74.

Kylian a fost schimbat în minutul 85 cu Jean-Philippe Mateta (29 de ani), atacantul celor de la Crystal Palace.

În momentul înlocuirii căpitanului Franței, Didier Deschamps a făcut un gest rar întâlnit pe terenurile de fotbal: s-a înclinat în fața lui Mbappe.

Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play
Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play

Galerie foto (7 imagini)

Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play Didier Deschamps a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe FOTO Antena Play
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„Personal, m-a emoționat. Mbappe a fost exemplar încă din prima zi. Kylian, în calitate de căpitan, este cel mai strălucit exemplu”, a declarat Deschamps la conferința de presă de după meci, citat de marca.com.

După „dubla” cu Suedia, Mbappe a atins pragul de 6 goluri la actuala ediție a turneului final, ajungând astfel la 18 reușite în istoria Mondialelor, cu una mai puțin decât Lionel Messi.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

  • 1. Lionel Messi - 19 goluri
  • 2. Kylian Mbappe - 18 goluri
  • 3.Miroslav Klose - 16 goluri
  • 4. Ronaldo Nazario - 15 goluri
  • 5. Gerd Muller - 14 goluri
  • 6. Just Fontaine - 13 goluri
  • 7. Pele - 12 goluri
  • 8. Harry Kane, Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri
  • 9. Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

Pentru Franța urmează duelul cu Paraguay din optimile competiției, care se va disputa pe 5 iulie, începând cu ora 00:00 (ora României).

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