- Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a făcut o plecăciune în fața lui Kylian Mbappe (27 de ani), după ce atacantul a părăsit gazonul, în meciul cu Suedia, 3-0, în 16-imile Campionatului Mondial.
Didier Deschamps traversează o perioadă dificilă în viața personală.
În urmă cu câteva zile, selecționerul Franței și-a pierdut mama și nu a putut sta pe bancă la meciul cu Norvegia (4-1), ultimul din grupe. A revenit la duelul cu Suedia, iar elevii săi nu l-au dezamăgit.
FOTO. Didier Deschamps s-a înclinat în fața lui Kylian Mbappe
În minutul 45, Kylian Mbappe a deschis scorul pentru Franța cu un șut la colțul lung din interiorul careului de 16 metri, după ce s-a distrat cu apărarea adversă.
Imediat, starul lui Real Madrid a sprintat spre marginea terenului, unde l-a îmbrățișat pe Deschamps. A fost urmat de coechipieri.
În repriza a doua, Barcola și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 53, înainte ca același Mbappe să reușească „dubla” în minutul 74.
Kylian a fost schimbat în minutul 85 cu Jean-Philippe Mateta (29 de ani), atacantul celor de la Crystal Palace.
În momentul înlocuirii căpitanului Franței, Didier Deschamps a făcut un gest rar întâlnit pe terenurile de fotbal: s-a înclinat în fața lui Mbappe.
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„Personal, m-a emoționat. Mbappe a fost exemplar încă din prima zi. Kylian, în calitate de căpitan, este cel mai strălucit exemplu”, a declarat Deschamps la conferința de presă de după meci, citat de marca.com.
După „dubla” cu Suedia, Mbappe a atins pragul de 6 goluri la actuala ediție a turneului final, ajungând astfel la 18 reușite în istoria Mondialelor, cu una mai puțin decât Lionel Messi.
Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:
- 1. Lionel Messi - 19 goluri
- 2. Kylian Mbappe - 18 goluri
- 3.Miroslav Klose - 16 goluri
- 4. Ronaldo Nazario - 15 goluri
- 5. Gerd Muller - 14 goluri
- 6. Just Fontaine - 13 goluri
- 7. Pele - 12 goluri
- 8. Harry Kane, Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri
- 9. Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri
Pentru Franța urmează duelul cu Paraguay din optimile competiției, care se va disputa pe 5 iulie, începând cu ora 00:00 (ora României).