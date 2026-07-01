Simulanți din Liga 1, vi se pregătește ceva! Campionatul începe cu o nouă regulă, care va mări timpul de joc + Șmecheria lui Târnovanu va deveni inutilă
Ștefan Târnovanu n-o să mai poată apela la șmecheria pe care a adus-o în Liga 1 FOTO Sport Pictures
Superliga

Simulanți din Liga 1, vi se pregătește ceva! Campionatul începe cu o nouă regulă, care va mări timpul de joc + Șmecheria lui Târnovanu va deveni inutilă

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 13:03
  • Toate regulile noi de la CM 2026 vor fi aplicate și în Superliga din România. Primul meci se va juca pe 17 iulie, Voluntari - Botoșani
  • Inclusiv artificiul prin care Târnovanu întârzia jocul pentru ca echipa lui să nu joace în inferioritate nu va fi mai posibil în viitorul campionat
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Campionatul României, ediția 2026-2027, va începe peste mai puțin de două săptămâni și jumătate. Mai precis pe 17 iulie, când sunt programate două partide: Voluntari - Botoșani și FCSB - FC Argeș.

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Ce e în Legile Jocului devine obligatoriu de la 1 iulie

Noua competiție va implementa toate noile reguli care au fost introduse odată cu startul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. Acestea fac parte din noul pachet al Legilor Jocului, aferent sezonului 2026-2027, și fiecare competiție care începe după data de 1 iulie are obligativitatea de a le avea active.

Poate cea mai importantă regulă, ținând cont și de modul în care au arătat majoritatea jocurilor din Liga 1 în anii trecuți, e cea care prevede ca un jucător care solicită îngrijiri medicale să stea pe margine un minut, chiar dacă el ar solicita să intre mai devreme.

De foarte multe ori, fotbaliștii, atunci când echipa lor avea pe tabelă un rezultat care îi era favorabil, apelau la acest gen de trageri de timp: susțineau că sunt accidentați, se solicita intervenția echipei medicale, dar după ce ajungeau pe margine, cereau să reintre imediat.

Târnovanu va apela degeaba la șmecheria pe care a adus-o în Liga 1

Acum, acest lucru nu va mai fi posibil. Indiferent în ce moment al meciului se va solicita echipa medicală și chiar dacă jucătorul nu simulează și e are o problemă, el va ieși și va sta acolo 1 minut. Echipa lui va evolua în inferioritate în această perioadă. Schema la care apela Târnovanu a găsit adepți în Liga 1 în campionatul trecut, la alte echipe.

Noua regulă reușește să anuleze și strategia pe care a adus-o în Liga 1 portarul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu. Când un coleg de-ai săi ieșeau pentru îngrijiri, Târnovanu simula că are și el probleme medicale și cum jocul nu se poate derula fără portar, stătea alături de staff-ul medical până ce colegul său de pe margine era gata să reintre.

Acum, chiar dacă ar apela la așa ceva, coechipierul său va petrece pe bară 1 minut din momentul în care va fi reluat jocul în urma îngrijirilor acordate goalkeeper-ului.

FOTO Sport Pictures FOTO Sport Pictures
FOTO Sport Pictures

Danemarca și Norvegia joacă, față de România, cu 12,5% minute mai mult pe meci

Această nouă regulă ar trebui să fluidizeze jocul și să mărească volumul timpului efectiv de joc din Liga 1. Recent, FRF a publicat raportul ediției trecute de campionat.

În 2025-2026, în Liga 1 s-au jucat în medie 48 de minute pe meci, nivel care plasează întrecerea noastră internă departe de ceea ce se petrece în Europa League, Champions League, dar și în campionatele de top. Față de două dintre țările nordice suntem chiar foarte departe: în Danemarca și Norvegia, timpul de joc se apropie de 55 de minute, în timp ce în Spania e de circa 52 de minute.

Această regulă e deja considerată a fi de mare succes, după disputarea a 75% din Campionatul Mondial.

Au fost foarte rare momentele în care jucătorii au mai solicitat să primească îngrijiri medicale. Unii dintre ei chiar au renunțat la așa ceva și au continuat să joace și într-un picior sau după ce se aleseseră cu baloane primite în plină figură și nu urmăreau să tragă de timp.

Nu va fi singura regulă nouă în Liga 1, inclusiv cele referitoare la timpul în care portarul trebuie să repună mingea în joc, aruncările de la margine, intervenția VAR pentru cornerele acordate greșit, dar și pentru al doilea cartonaș galben.

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