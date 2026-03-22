Andrei Rațiu (27 de ani) a solicitat o lovitură de la 11 metri în prima repriză a meciului Barcelona - Rayo Vallecano.

Catalanii au intrat cu avantaj la pauză, 1-0, după reușita lui Araujo ('24) din pasa lui Cancelo.

Era minutul 36 al partidei din etapa a 29-a din La Liga când fundașul naționalei României a căzut în careul lui Joan Garcia, după un duel cu Fermin Lopez.

Rațiu a pierdut mingea de sub control, apoi a fost lovit de Fermin Lopez.

Jucătorul român a rămas întins pe gazon, dar atât „centralul” Adrian Cordero, cât și arbitrii din camera VAR au considerat că nu se putea acorda lovitură de la 11 metri. Jucătorii lui Inigo Perez au protestat vehement.

Specialistul publicației AS, fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez, e de părere că trebuia acordat penalty:

„Este o lovitură de pedeapsă clară, mult mai clară decât cea a lui Lamine. Este o lovitură de pedeapsă clară”.

„Există un contact, dar pare unul destul de ușor”, a notat Marca.

„Rațiu a căzut după ce a încercat să centreze. A avut loc un contact cu Fermin, deși la prima vedere pare ușor”, a scris și AS.

„Rațiu cade în careu, după un contact cu Fermin. La fel ca în cazul lui Lamine, a existat contact”, a scris publicația spaniolă Mundo Deportivo.

În minutul 19, și catalanii ceruseră penalty, după un contact între Lamine Yamal și Pathe Ciss. Arbitrul a făcut semn ca jocul să continue.

„E penalty, îi mișcă piciorul. Una e ca Pathe Ciss să stea nemișcat... dar el își mișcă piciorul.

Înțeleg că este o decizie la limită pentru ca VAR-ul să intervină”, a explicat Iturralde Gonzalez, fost arbitru FIFA, pentru as.com.

