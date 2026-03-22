„Suferim, nu avem atac” VIDEO. Ciprian Marica trage un semnal de alarmă, înainte de Turcia - România: „Nu sunt în formă”

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Ciprian Marica: „E clar că plecăm cu șansa a doua”

Ciprian Marica, fost atacant cu 72 de selecții pentru echipa națională, e conștient de valoarea Turciei, dar speră ca jucătorii români să poată obține un rezultat pozitiv.

„ E clar că plecăm cu șansa a doua. E clar că jucăm în deplasare și toate calculele ne dau cu minus. Dar avem o șansă. E șansa noastră, mică atât cât este și trebuie să profităm de ea.

Calitatea individuală este bătută de un colectiv bun, de o echipă. Sper ca ei să fie individual mai buni, dar colectiv sper să arătăm că suntem o echipă.

Nu mă aștept acum să îi atacăm pe turci. Sper să avem capacitatea de a ne sacrifica și de a ne apăra foarte bine. Iar atunci când avem o jumătate de ocazie să marcăm două goluri.

Trebuie să avem și soarta de partea noastră în acea seară. Sper să fie o surpriză, pentru că ar fi o surpriză să reușim să-i batem pe turci la ei acasă. Sper că nea Mircea (Lucescu) să aibă timpul necesar să le dea toate informațiile și sunt sigur că o va face în cel mai mic detaliu.

Să reușească să-i capaciteze, să se autodepășească în multe momente ale jocului. Totodată, nu-ți rămâne altceva decât ca unu la unu, fiecare în parte, pe poziția pe care va juca în teren, să-și câștige duelurile”, a declarat Ciprian Marica.

Ciprian Marica: „Trebuie să mergem la luptă cu ce avem”

Absențele unor jucători importanți, precum Louis Munteanu, Marius Marin (accidentați) sau Denis Drăguș (suspendat) au venit într-un moment nepotrivit pentru națională, consideră Marica.

„Da, clar că acest baraj vine într-un moment dificil pentru noi. Nu cel mai bun, nu așa cum ne-am fi dorit, cu mulți jucători accidentați, mulți jucători avem și suspendați. Din păcate, trebuie să mergem la luptă cu ce avem.

S-au mai văzut surprize: cei care au venit mult mai motivați, mult mai ambițioși, au demonstrat și chiar i-au înlocuit cu brio pe cei care lipseau. Sper ca inspirația lui nea Mircea și experiența să-și spună cuvântul în acest baraj”.

Echipa cred că poate fi cheia. Nu putem câștiga individual acest meci. Valoric ne sunt net superiori. Va trebui doar prin forța grupului și colectivă să reușim să batem valoarea individuală a adversarului Ciprian Marica

„Suferim, nu avem atac, din păcate”

Pentru duelul decisiv cu Turcia, Mircea Lucescu a convocat trei atacanți din play-out-ul Ligii 1. Este vorba de Daniel Bîrligea, David Miculescu (ambii FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

Aceste convocări-surpriză l-au determinat pe Ciprian Marica să tragă un semnal de alarmă.

„ Suferim, nu avem atac, din păcate. Și cei care sunt nu sunt în formă. E nevoie de șansă, e nevoie de inspirație și nu în ultimul rând, e nevoie de sacrificiu. Vom avea o jumătate de ocazie, trebuie să o fructificăm.

Iar pe faza defensivă, să nu intre mingea în poartă. Pur și simplu să avem capacitatea necesară de a ne dubla și redubla unul pe altul.

Îmi aduc aminte de domnul Puiu (Anghel) Iordănescu (n.r. - fostul selecționer al României) care spunea «dublu marking, dublu marking». Îl driblează pe unul, vine următorul. Driblează pe unul, vine următorul. Sper să avem această capacitate”.

25 de goluri a marcat Ciprian Marica pentru naționala României

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

