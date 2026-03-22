Confuzie totală pe Camp Nou  Arbitrul, nevoit să oprească meciul Barcelona - Rayo Vallecano și să ceară crainicului să facă un anunț

Moment rar întâlnit pe Camp Nou, în etapa a 29-a din La Liga. Arbitrul de centru a întrerupt partida Barcelona - Rayo Vallecano, la scorul de 1-0 pentru catalani. Ce s-a întâmplat, în rândurile care urmează.

Meciul de pe Camp Nou a fost intens disputat. Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Rayo, în minutul unu. Chavarria l-a depășit pe Araujo, a pasat la Carlos Martin dar portarul Joan Garcia a intervenit și i-a blocat șutul.

Catalanii au deschis scorul în minutul 24, prin Araujo, din pasa lui Joao Cancelo.

Arbitrul, nevoit să oprească meciul Barcelona - Rayo Vallecano și să ceară crainicului să facă un anunț

În minutul 75 al meciului s-a întâmplat ceva mai puțin obișnuit.

Arbitrul a auzit un fluierat similar cu al său și a întrerupt partida.

Apoi, el i-a cerut delegatului de pe banca Barcelonei, Carles Naval, să îi transmită crainicului de pe Camp Nou să facă un apel la spectatorii prezenți la meci.

„Centralul” Cordero nu a dat drumul jocului până când nu s-a auzit apelul crainicului: „Este interzisă folosirea fluierelor”.

După ce anunțul a fost făcut la megafonia de pe Camp Nou, Cordero a reluat partida.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport