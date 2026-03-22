„Neymar, mai bun decât Messi și Ronaldo” Cafu crede că brazilianul nu a fost ajutat de colegi: „15 ani a purtat singur întreaga povară”

Cafu (55 de ani), fost mare fundaș al Braziliei, a reaprins una dintre marile dezbateri din fotbalul mondial.

Fostul apărător de la AC Milan e de părere că Neymar este superior din punct de vedere tehnic unor giganți precum Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

De-a lungul anilor, pentru mulți microbiști, bătălia pentru titlul de cel mai bun fotbalist al planetei s-a dat între argentinian și portughez.

Neymar a fost unul dintre puținii care au ajuns la nivelul celor doi, însă viața extrasportivă și accidentările i-au umbrit cariera.

„Neymar, mai bun decât Messi și Ronaldo”

Cafu consideră că Neymar este cel mai talentat jucător al generației sale, cel puțin în ceea ce privește abilitățile tehnice.

„Din punct de vedere tehnic, Neymar îi depășește pe toți!

Când vorbești despre sacrificiu, te-ai putea gândi la Cristiano Ronaldo… dar uită de asta! Neymar are pur și simplu mai multe resurse la dispoziție”, a spus fostul fundaș dreapta.

Cafu consideră că Neymar are o creativitate superioară lui Messi: „Când Argentina a jucat pentru Lionel Messi, a câștigat titluri.

În 2002, am jucat pentru Ronaldo (n.r. - Nazario) și Rivaldo, oferindu-i în același timp acoperire lui Ronaldinho Gaucho.

Neymar, însă, a apărut într-o generație fără un sprijin asemănător și a fost nevoit să-și asume responsabilitatea”, a remarcat el.

Timp de 15 ani, Neymar a purtat singur întreaga povară. Astăzi, în sfârșit, are în jur fotbaliști care îl pot ajuta la națională Cafu

Neymar n-a prins lotul Braziliei. Cafu: „Poate decide soarta unui meci”

Carlo Ancelotti nu l-a inclus pe jucătorul lui Santos în lotul pentru cele două partide amicale, cu Franța și Croația, pe 26 martie și 1 aprilie. Există șanse, însă, ca selecționerul să-l includă în lotul pentru Mondial.

Cafu e de părere că Neymar ar trebui să fie în lotul Braziliei pentru CM 2026:

„Antrenorul gestionează presiunea extrem de bine. Calitatea lui Neymar este de necontestat. Chiar dacă nu este la 100%, el este un jucător care poate decide soarta unui meci. Cu toate acestea, atitudinea sa în cadrul grupului rămâne fundamentală”, a subliniat el.

