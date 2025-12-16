„Barcelonită acută” Președintele catalanilor, despre noile acuzații ale Realului: „Ne convine”

Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, i-a răspuns omologului său de la Real Madrid, Florentino Perez (78 de ani), după ce acesta a făcut noi acuzații cu privire la „cazul Negreira”.

Clubul catalan a fost acuzat în 2023 că ar fi plătit aproximativ 8,4 milioane de euro arbitrilor din La Liga, de-a lungul a 17 ani.

Președintele Barcelonei a precizat că, în opinia sa, Real Madrid este mai concentrată pe Barça decât ar trebui.

Joan Laporta îi dă replica lui Florentino Perez

„Înainte era «Barcelonită», dar acum este «Barcelonită acută». Văd că s-a instalat în inima madridismului”, a afirmat în primă fază Laporta, citat de mundodeportivo.com.

Întrebat despre schimbarea discursului lui Florentino Perez cu privire la Barca în ultimul an, când a trecut de la armonie la acuzații, Laporta a replicat:

„Întrebați-i pe ei. Ce văd eu este că suferă de «Barcelonită acută», iar asta ne convine. Înseamnă că sunt mai preocupați de noi decât de ceea ce ar trebui să îi preocupe cu adevărat”.

Perez, despre „cazul Negreira”: „Cea mai gravă problemă cu care se confruntă fotbalul în prezent”

La finalul lunii noiembrie, Florentino Perez a redeschis controversa cu privire la scandalul de arbitraj.

Președintele lui Real Madrid a revenit asupra „cazului Negreira”, pe care l-a catalogat drept cea mai mare problemă cu care se confruntă fotbalul actual.

„Cum este posibil ca Federația și LaLiga, care trebuie să vegheze asupra integrității competiției și să urmărească să fie dreptate, să se comporte în acest fel? De ce sunt atât de pasive?

Sper că într-o zi vom afla și acest lucru. Federația și LaLiga au datoria de a veghea asupra integrității competiției, pentru a nu părea complice la un caz atât de grav.

Fără îndoială, «cazul Negreira» este cea mai gravă problemă cu care se confruntă fotbalul în prezent, chiar și la nivel internațional.

Așa cum s-a publicat în ultimele zile, astăzi știm că s-au plătit peste 8 milioane de euro pentru rapoarte tehnice despre arbitri, cele mai scumpe rapoarte din lume, și că, în plus, acestea nu au fost niciodată văzute de antrenorii înșiși, care erau destinatarii rapoartelor”, a mai precizat Florentino Perez.

Oficialul „galacticilor” susține că fotbalul trebuie să suporte consecințele cauzate de problemele de arbitraj.

„Cine poate crede că s-au plătit milioane de euro pentru rapoarte tehnice care, aparent, erau inutile, deoarece nici măcar nu au fost furnizate antrenorilor, care se pare că nici nu știau de existența lor?

Astăzi continuăm să trăim consecințele unui caz care pătează imaginea sportului nostru și care evidențiază necesitatea unei schimbări radicale a structurilor arbitrajului spaniol”.

Ce este „cazul Negreira”

Scandalul din jurul Barcelonei este cunoscut sub denumirea de „Cazul Negreira”. Numele provine de la Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (TCA) din cadrul Federației Spaniole de Fotbal.

Acesta a primit sume imense de la Barcelona, clubul susținând că banii erau pentru servicii de consultanță.

Atât clubul, cât și Negreira au negat acuzațiile de mită, dar ancheta privind integritatea sportivă este încă în curs.

