Scandal uriaș în La Liga Real Madrid acuză Barcelona de corupție: „Nu e normal!” » Ce dovezi a prezentat Florentino Perez

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 19:01
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 19:02
  • Florentino Perez (78 de ani), președintele lui Real Madrid, a vorbit despre controversa din jurul Barcelonei legată de arbitraj.
  • Clubul catalan a fost acuzat în 2023 că ar fi plătit aproximativ 8,4 milioane de euro arbitrilor din La Liga de-a lungul a 17 ani.

Întreg scandalul din jurul Barcelonei este cunoscut drept „cazul Negreira”. Numele provine de la Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (TCA) din cadrul Federației Spaniole de Fotbal.

Acesta a primit sume imense de la Barcelona, clubul susținând că banii erau pentru servicii de consultanță.

Atât clubul, cât și Negreira au negat acuzațiile de mită, dar ancheta privind integritatea sportivă este încă în curs.

Florentino Perez redeschide controversa din jurul Barcelonei

Duminică, în cadrul Adunării membrilor delegați, președintele lui Real Madrid a profitat de ocazie și a atacat clubul Barcelona.

Nu este normal ca Barcelona să fi plătit vicepreședintelui arbitrilor peste 8 milioane de euro timp de cel puțin 17 ani, indiferent de motiv. Repet: indiferent de motiv, nu este normal”, a spus Florentino Perez, potrivit marca.com.

Președintele lui Real Madrid și-a continuat discursul furibund, precizând că Jose Maria Enriquez Negreira a deținut „o poziție cheie în ierarhia arbitrajului”.

O perioadă (n.r. - 2001 - 2018) care coincide, întâmplător, cu cele mai bune rezultate sportive ale Barcelonei în țara noastră. Florentino Perez, președinte Real Madrid

„Real Madrid a avut 2 cartonașe roșii în 2021, iar Barcelona 61”

Florentino Perez s-a folosit de date pentru a-și susține afirmațiile cu privire la rivala „galacticilor”.

„Real Madrid a avut un bilanț de două cartonașe roșii în 2021. Iar Barcelona, 61 de cartonașe roșii. Aceasta reprezintă o diferență de nu mai puțin de 59. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, bilanțul din Europa este aproape identic: +12 pentru Barca și +13 pentru Madrid.

Bayern și Dortmund au același bilanț, la fel și ligile majore. Bilanțul cartonașelor roșii în perioada «Negreira» la Barcelona a fost de +49, iar la Real Madrid, de -1. Trageți singuri concluziile”, a mai adăugat oficialul clubului din Madrid.

Florentino Perez spune că nu are cum să uite scandalul care a cutremurat fotbalul spaniol, oricât de mult și-ar dori actuala conducere a comisiei de arbitri din Spania.

„Fran Soto (n.r. - președintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor) ne-a cerut să trecem peste și să uităm «cazul Negreira». Cine o să uite? Realitatea este că ei (n.r. - arbitrii acuzați de implicare) sunt încă acolo. Este o situație care îi împiedică să acționeze cu neutralitate.

Cum este posibil ca, înainte de finala Cupei, arbitrul meciului să fi spus că arbitrii vor lua măsuri împotriva clubului nostru? Înaintea finalei Cupei Regelui? Ar fi trebuit să fie demis, dar nu s-a luat nicio măsură”.

Președintele La Liga: „A atacat din nou toate instituțiile”

După ce Florentino Perez și-a exprimat nemulțumirea cu privire la „cazul Negreira”, Javier Tebas, președintele La Liga, a venit cu un răspuns pe rețelele de socializare.

„Florentino a venit din nou la pupitru. Același Florentino care, în 2021, a avertizat solemn că «fotbalul este grav bolnav din punct de vedere economic» și că numai Superliga lui îl poate salva.

Astăzi, el a atacat din nou toate instituțiile, inclusiv LaLiga, într-un ton clar mesianic, sectar și suprem, ca unic și autentic deținător al adevărului. Era de așteptat; în fiecare an se întrece pe sine, probabil din cauza frustrării celor puțini care încă îl mai urmează.

În următoarele ore, voi răspunde, punct cu punct, la criticile sale: unele sunt false, altele sunt distorsionate, iar altele nu spun adevărul complet despre ceea ce este cu adevărat în joc în fotbalul spaniol și european”, a transmis Javier Tebas.

În acest moment, Real Madrid se află pe locul secund în La Liga, la egalitate de puncte cu marea rivală Barcelona (31), dar care are un meci disputat în plus.

În etapa 13, „galacticii” o vor întâlni, în deplasare, pe Elche.

