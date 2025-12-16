Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”

Florentino Perez (78 de ani), președintele lui Real Madrid, a revenit cu acuzații la adresa Barcelonei cu privire la cazul „Negreira”.

Scandalul din jurul Barcelonei este cunoscut sub denumirea de „Cazul Negreira”. Numele provine de la Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (TCA) din cadrul Federației Spaniole de Fotbal.

Acesta a primit sume imense de la Barcelona, clubul susținând că banii erau pentru servicii de consultanță.

Atât clubul, cât și Negreira au negat acuzațiile de mită, dar ancheta privind integritatea sportivă este încă în curs.

Florentino Perez: „Cea mai mare preocupare pentru Real Madrid este situația arbitrajului”

În cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii care a avut loc luni, Florentino Perez și-a exprimat din nou îngrijorarea cu privire la arbitrajul din Spania.

„Crăciunul este o perioadă care ne invită la reflecție. În cazul nostru, vă spun cu tărie că cea mai mare preocupare pentru Real Madrid este situația arbitrajului în Spania. O problemă care a depășit granițele noastre și dăunează credibilității și reputației competiției noastre.

Este de neînțeles faptul că instituțiile fotbalistice au lăsat Real Madrid singur în această luptă. Cum este posibil ca, în cazul penal, să fim singurii care luptă pentru ca dreptatea să fie făcută?

Cum este posibil ca președintele arbitrilor (n.r. - Francisco Soto) să ne ceară să uităm și să trecem peste? Dar cum să uităm cel mai mare scandal din istoria fotbalului mondial? Nu o vom face niciodată”, a declarat Florentino Perez, conform mundodeportivo.com.

Perez, despre cazul „Negreira”: „Cea mai gravă problemă cu care se confruntă fotbalul în prezent”

La finalul lunii noiembrie, Florentino Perez a redeschis controversa din jurul Barcelonei cu privire la scandalul legat de arbitraj.

Președintele lui Real Madrid a revenit asupra cazului „Negreira”, pe care l-a catalogat drept cea mai mare problemă cu care se confruntă fotbalul.

„Și adaug: cum este posibil ca Federația și LaLiga, care trebuie să vegheze asupra integrității competiției și să urmărească ca dreptatea să fie făcută, să se comporte în acest fel? De ce sunt atât de pasive?

Sper că într-o zi vom afla și acest lucru. Federația și LaLiga au datoria de a veghea asupra integrității competiției pentru a nu părea complice la un caz atât de grav.

Fără îndoială, cazul «Negreira» este cea mai gravă problemă cu care se confruntă fotbalul în prezent, chiar și la nivel internațional.

Așa cum s-a publicat în ultimele zile, astăzi știm că s-au plătit peste 8 milioane de euro pentru rapoarte tehnice despre arbitri, cele mai scumpe rapoarte din lume, și că, în plus, acestea nu au fost niciodată văzute de antrenorii înșiși, care erau destinatarii rapoartelor”, a mai precizat Florentino Perez.

Oficialul „galacticilor” susține că fotbalul trebuie să suporte consecințele cauzate de problemele de arbitraj.

„Cine poate crede că s-au plătit milioane de euro pentru rapoarte tehnice care, aparent, erau inutile, deoarece nici măcar nu au fost furnizate antrenorilor, care se pare că nici nu știau de existența lor?

Astăzi continuăm să trăim consecințele unui caz care pătează imaginea sportului nostru și care evidențiază necesitatea unei schimbări radicale a structurilor arbitrajului spaniol”.

Nu uitați că judecătorul de instrucție al cazului l-a calificat drept corupție sistemică. Și știți cu toții că, în interviuri publice, foști directori ai Barcelonei au recunoscut deschis că aceste plăți erau făcute pentru că erau convenabile pentru clubul lor. Florentino Perez, președinte Real Madrid

Perez, nemulțumit de arbitrajul și din meciul Alaves - Real Madrid 1-2

Florentino Perez a criticat, la fel ca Vinicius, arbitrajul din ultimele două meciuri jucate de Real Madrid, în special cel cu Alaves de duminică, scor 2-1.

„Ieri (n.r. - duminică) am fost arbitrați la VAR de un arbitru care ne-a amenințat că va lua măsuri împotriva clubului nostru cu o zi înaintea unei finale de Cupă.

Vă imaginați o astfel de situație în orice altă țară? Și, după cum ați văzut ieri (n.r. - duminică, cu Alaves) sau în meciul nostru anterior de la Girona (n.r. - scor 1-1), se pare că faulturile suferite de Vinicius sau Rodrygo în ultimele noastre două meciuri în deplasare nu sunt penalizate, aceasta fiind noutatea arbitrală a acestui sezon.

Suntem siguri că nu suntem singurul club afectat de acest caz. Mai mult, este posibil ca unele cluburi să fi retrogradat, victime ale cazului «Negreira»”, a mai adăugat președintele Realului.

„Va începe adevărata regenerare a fotbalului spaniol”

Perez mai susține că Real Madrid va continua să insiste pe problemele legate de arbitraj și că, în 2026, se poate pune capăt corupției.

„Real Madrid va continua să insiste asupra acestui aspect, având în vedere importanța instituției noastre în lumea fotbalului și a sportului.

Iar voi, reprezentanții mass-media, aveți un rol fundamental pentru ca 2026 să fie anul în care, în sfârșit, se va face dreptate și va începe adevărata regenerare a fotbalului spaniol”.

Real Madrid se află pe locul 2 în La Liga, cu 39 de puncte obținute după 17 meciuri jucate. Echipa pregătită de Xabi Alonso se află la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

Barcelona, chemată în instanță

Pe 12 decembrie, Joan Laporta, președintele Barcelonei, dar și foștii antrenori ai clubului, Luis Enrique și Ernesto Valverde, au fost chemați la Tribunalul de Instrucție nr. 1 din Barcelona în calitate de martori în cazul „Negreira”.

Joan Laporta și Joan Gaspart (președintele Barcelonei în perioada 2000/2003) au fost nevoiți să dea explicații pentru plățile către fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor, Luis Medina Cantalejo, conform marca.com.

La cererea Parchetului, judecătoarea Tribunalului a solicitat Barcelonei să prezinte contractele originale cu firmele Negreira Dasnil 95 SL și Nilsad SCP, în cadrul cărora au fost prestate servicii remunerate arbitrilor, în perioada 2001-2014.

