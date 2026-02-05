„De ce face așa?!”  Basarab Panduru, contrariat de gesturile fotbalistului de la Dinamo  +9 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„De ce face așa?!” Basarab Panduru, contrariat de gesturile fotbalistului de la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 13:03
  • Farul - Dinamo 2-3. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) l-a criticat pe Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, după meciul din etapa #25 din Liga 1.
  • Panduru a făcut referire la momentul din minutul 38, atunci când tânărul fotbalist s-a prăbușit în careu și a cerut penalty.

Concret, Musi a încercat să pătrundă în careul „marinarilor”, dar a fost atins ușor în zona genunchiului de David Maftei.

Acesta a căzut în interiorul careului, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.

Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”
Citește și
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”
Citește mai mult
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”

Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru: „Ce e cu căzătură asta?!

După acea fază, Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Musi:

„Mie nu mi se pare penalty când cazi aşa. El (n.r. - Musi) nu ştie de ce face semnul ăsta (n.r. - semnul după ce nu a primit penalty, cu mâna), de ce face aşa?

Uite, căzătură asta nu are nicio treabă, nu înseamnă că dacă eşti atins e penalty, n-ai cum să nu-i dai penalty!

Ce e cu căzătură asta?! Nu ai nici piscină, apă acolo, la cum sari îţi spargi capul (n.r. - râde)”, a declarat fostul internațional, conform orangesport.ro.

Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (9).jpeg
Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (9).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (1).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (2).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (3).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (4).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Panduru a continuat și a vorbit despre rezultatul partidei de la Ovidiu.

„Dinamo se impune, părea meci echilibrat, a fost în favoarea Farului prima repriză, dar diferenţa au făcut-o jucătorii care au intrat de pe bancă, de la Dinamo în bine, iar la Farul în rău”.

Ce jucători au fost introduși pe teren de ambele echipe, în repriza a doua:

  • Dinamo: Armstrong (în locul lui Mărginean), Pop (în locul lui Musi), Mihai (în locul lui Soro), Duțu (în locul lui Ikoko), Țicu (în locul lui Karamoko)
  • Farul: Țîru (în locul lui Pellegrini), Tănasă (în locul lui Grigoryan), Vojtus (în locul lui Alibec), Cojocaru (în locul lui Radaslavescu), Markovic (în locul lui Ișfan)

În urma victoriei din etapa 25 din Liga 1, Dinamo se află pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).

Farul Constanța se poziționează pe locul 10, cu 34 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2Dinamo2548
3U Craiova2446
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7CFR Cluj2538
8UTA Arad2538
9Oțelul Galați2437
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Csikszereda2522
14Unirea Slobozia2521
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2511

Citește și

Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”
Superliga
11:05
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”
Citește mai mult
Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”
Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”
Diverse
10:35
Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”
Citește mai mult
Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
farul constanta dinamo bucuresti liga 1 PENALTY Basarab Panduru Alexandru Musi
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share