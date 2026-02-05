„De ce face așa?!” Basarab Panduru, contrariat de gesturile fotbalistului de la Dinamo

- Farul - Dinamo 2-3. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) l-a criticat pe Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, după meciul din etapa #25 din Liga 1.
- Panduru a făcut referire la momentul din minutul 38, atunci când tânărul fotbalist s-a prăbușit în careu și a cerut penalty.
Concret, Musi a încercat să pătrundă în careul „marinarilor”, dar a fost atins ușor în zona genunchiului de David Maftei.
Acesta a căzut în interiorul careului, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.
Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru: „Ce e cu căzătură asta?!”
După acea fază, Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Musi:
„Mie nu mi se pare penalty când cazi aşa. El (n.r. - Musi) nu ştie de ce face semnul ăsta (n.r. - semnul după ce nu a primit penalty, cu mâna), de ce face aşa?
Uite, căzătură asta nu are nicio treabă, nu înseamnă că dacă eşti atins e penalty, n-ai cum să nu-i dai penalty!
Ce e cu căzătură asta?! Nu ai nici piscină, apă acolo, la cum sari îţi spargi capul (n.r. - râde)”, a declarat fostul internațional, conform orangesport.ro.
Panduru a continuat și a vorbit despre rezultatul partidei de la Ovidiu.
„Dinamo se impune, părea meci echilibrat, a fost în favoarea Farului prima repriză, dar diferenţa au făcut-o jucătorii care au intrat de pe bancă, de la Dinamo în bine, iar la Farul în rău”.
Ce jucători au fost introduși pe teren de ambele echipe, în repriza a doua:
- Dinamo: Armstrong (în locul lui Mărginean), Pop (în locul lui Musi), Mihai (în locul lui Soro), Duțu (în locul lui Ikoko), Țicu (în locul lui Karamoko)
- Farul: Țîru (în locul lui Pellegrini), Tănasă (în locul lui Grigoryan), Vojtus (în locul lui Alibec), Cojocaru (în locul lui Radaslavescu), Markovic (în locul lui Ișfan)
În urma victoriei din etapa 25 din Liga 1, Dinamo se află pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).
Farul Constanța se poziționează pe locul 10, cu 34 de puncte acumulate.
VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|25
|48
|2
|Dinamo
|25
|48
|3
|U Craiova
|24
|46
|4
|U Cluj
|25
|42
|5
|FC Argeș
|25
|40
|6
|FC Botoșani
|24
|39
|7
|CFR Cluj
|25
|38
|8
|UTA Arad
|25
|38
|9
|Oțelul Galați
|24
|37
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|25
|24
|13
|Csikszereda
|25
|22
|14
|Unirea Slobozia
|25
|21
|15
|Hermannstadt
|25
|17
|16
|Metaloglobus
|25
|11