„De ce face așa?!” Basarab Panduru, contrariat de gesturile fotbalistului de la Dinamo

Farul - Dinamo 2-3. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) l-a criticat pe Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, după meciul din etapa #25 din Liga 1.

Panduru a făcut referire la momentul din minutul 38, atunci când tânărul fotbalist s-a prăbușit în careu și a cerut penalty.

Concret, Musi a încercat să pătrundă în careul „marinarilor”, dar a fost atins ușor în zona genunchiului de David Maftei.

Acesta a căzut în interiorul careului, însă arbitrul Horațiu Feșnic a decis să îi acorde cartonaș galben pentru simulare.

Farul - Dinamo 2-3 . Basarab Panduru: „Ce e cu căzătură asta?!”

După acea fază, Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Musi:

„Mie nu mi se pare penalty când cazi aşa. El (n.r. - Musi) nu ştie de ce face semnul ăsta (n.r. - semnul după ce nu a primit penalty, cu mâna), de ce face aşa?

Uite, căzătură asta nu are nicio treabă, nu înseamnă că dacă eşti atins e penalty, n-ai cum să nu-i dai penalty!

Ce e cu căzătură asta?! Nu ai nici piscină, apă acolo, la cum sari îţi spargi capul (n.r. - râde)”, a declarat fostul internațional, conform orangesport.ro.

Panduru a continuat și a vorbit despre rezultatul partidei de la Ovidiu.

„Dinamo se impune, părea meci echilibrat, a fost în favoarea Farului prima repriză, dar diferenţa au făcut-o jucătorii care au intrat de pe bancă, de la Dinamo în bine, iar la Farul în rău”.

Ce jucători au fost introduși pe teren de ambele echipe, în repriza a doua:

Dinamo : Armstrong (în locul lui Mărginean), Pop (în locul lui Musi), Mihai (în locul lui Soro), Duțu (în locul lui Ikoko), Țicu (în locul lui Karamoko)

: Armstrong (în locul lui Mărginean), Pop (în locul lui Musi), Mihai (în locul lui Soro), Duțu (în locul lui Ikoko), Țicu (în locul lui Karamoko) Farul: Țîru (în locul lui Pellegrini), Tănasă (în locul lui Grigoryan), Vojtus (în locul lui Alibec), Cojocaru (în locul lui Radaslavescu), Markovic (în locul lui Ișfan)

În urma victoriei din etapa 25 din Liga 1, Dinamo se află pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).

Farul Constanța se poziționează pe locul 10, cu 34 de puncte acumulate.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 Dinamo 25 48 3 U Craiova 24 46 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 CFR Cluj 25 38 8 UTA Arad 25 38 9 Oțelul Galați 24 37 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Csikszereda 25 22 14 Unirea Slobozia 25 21 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 25 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport