Boateng, gest cu dedicație Ce a făcut eroul „câinilor”, după succesul cu Farul + declarația tare: „Nu aș fi surprins”

Farul - Dinamo 2-3. Kennedy Boateng (29 de ani) a oferit o scurtă declarație după victoria foarte importantă de la Constanța.

Boateng a fost eroul celor de la Dinamo, prin „dubla” reușită contra formației lui Ianis Zicu, contribuind la succesul care i-a dus pe „câini” în vârful Superligii, la egalitate cu liderul Rapid.

Farul - Dinamo 2-3 . Kennedy Boateng: „Nu aș fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”

„Ştiam, când am venit să ne duelăm cu Farul, că sunt foarte buni. Presiunea a fost pe noi primele 15-20 de minute. Au reuşit să dea gol, dar şi noi ştiam că putem înscrie. Ne-am concentrat.

Nu m-a surprins golul pe care l-am marcat din fază fixă, pentru că lucrăm la aşa ceva”, a declarat Boateng, potrivit primasport.ro.

Întrebat și despre viitorul său, având în vedere contractul care expiră la vară, Boateng a răspuns:

„Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor. Cât timp sunt la Dinamo, joc pentru Dinamo. Să vedem ce ne rezervă viitorul. Suntem o echipă bună, avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu. Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”.

După ce a marcat contra Farului, fundașul togolez a avut și un gest frumos în fața fanilor: și-a dus mână la inimă și la emblema lui Dinamo, de mai multe ori.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alex Pop

VIDEO: cele mai noi imagini din sport