„Bătaie de joc” Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!”

- Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur decizia Comisiei Tehnice a FRF de a include pe lista propunerilor pentru postul de selecționer pe Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu.
Comisia Tehnică de la Federație s-a reunit vineri pentru a stabili lista de propuneri pe care o va înainta președintelui Răzvan Burleanu pentru înlocuitorul lui Mircea Lucescu.
Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!”
După ce a citit propunerile, Panduru s-a enervat în direct, considerând că Olăroiu (Emiratele Arabe Unite) și Răzvan Lucescu (PAOK) au fost trecuți pe listă doar pentru aparențe.
„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă.
Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni. Nu-i mai ușor să nu-i treci? Ah, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat. Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu!» Când are echipă îl punem pe listă.
O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.
Propunerile Comisiei Tehnice pentru Răzvan Burleanu
Mihai Stoichiță a anunțat că, după ce ședința Comisiei Tehnice s-a stabilit că Gică Hagi și Edi Iordănescu, ambii liberi de contract, sunt principalele propuneri pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu.
Există și variante de rezervă: Cosmin Olăroiu (EAU) și alți 4 tehnicieni care au mai colaborat cu FRF: Mirel Rădoi (FCSB), Daniel Pancu (CFR Cluj), Răzvan Lucescu (PAOK) și Adrian Mutu (liber).
Comitetul Executiv al FRF se va reuni pe 8 aprilie, când se va decide prin vot ce antrenor va fi ofertat.
Cine face parte din Comisia Tehnică a FRF
- Președinte: Mihai Stoichiță
- Vicepreședinți: Aurel Țicleanu și Lucian Burchel
- Secretar: Răzvan Rotaru
- Membri cu drept de vot: Miodrag Belodedici, Dumitru Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean, Costin Curelea
- Membri fără drept de vot: Vlad Munteanu, Andrei Vochin, Felix Grigore