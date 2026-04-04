„Bătaie de joc” Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!”

Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur decizia Comisiei Tehnice a FRF de a include pe lista propunerilor pentru postul de selecționer pe Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu.

Comisia Tehnică de la Federație s-a reunit vineri pentru a stabili lista de propuneri pe care o va înainta președintelui Răzvan Burleanu pentru înlocuitorul lui Mircea Lucescu.

Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „ Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!”

După ce a citit propunerile, Panduru s-a enervat în direct, considerând că Olăroiu (Emiratele Arabe Unite) și Răzvan Lucescu (PAOK) au fost trecuți pe listă doar pentru aparențe.

„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă.

Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni. Nu-i mai ușor să nu-i treci? Ah, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat. Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu!» Când are echipă îl punem pe listă.

O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Propunerile Comisiei Tehnice pentru Răzvan Burleanu

Mihai Stoichiță a anunțat că, după ce ședința Comisiei Tehnice s-a stabilit că Gică Hagi și Edi Iordănescu, ambii liberi de contract, sunt principalele propuneri pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu.

Există și variante de rezervă: Cosmin Olăroiu (EAU) și alți 4 tehnicieni care au mai colaborat cu FRF: Mirel Rădoi (FCSB), Daniel Pancu (CFR Cluj), Răzvan Lucescu (PAOK) și Adrian Mutu (liber).

Comitetul Executiv al FRF se va reuni pe 8 aprilie, când se va decide prin vot ce antrenor va fi ofertat.

Cine face parte din Comisia Tehnică a FRF

Președinte: Mihai Stoichiță

Vicepreședinți: Aurel Țicleanu și Lucian Burchel

Secretar: Răzvan Rotaru

Membri cu drept de vot: Miodrag Belodedici, Dumitru Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean, Costin Curelea

Membri fără drept de vot: Vlad Munteanu, Andrei Vochin, Felix Grigore

