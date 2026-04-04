„Bătaie de joc" Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!"
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 10:34
  • Basarab Panduru (55 de ani) a criticat dur decizia Comisiei Tehnice a FRF de a include pe lista propunerilor pentru postul de selecționer pe Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu.

Comisia Tehnică de la Federație s-a reunit vineri pentru a stabili lista de propuneri pe care o va înainta președintelui Răzvan Burleanu pentru înlocuitorul lui Mircea Lucescu.

Panduru, revoltat după ce a văzut lista FRF pentru înlocuirea lui Lucescu: „Ce-i asta? Îi punem ca să ne aflăm în treabă!”

După ce a citit propunerile, Panduru s-a enervat în direct, considerând că Olăroiu (Emiratele Arabe Unite) și Răzvan Lucescu (PAOK) au fost trecuți pe listă doar pentru aparențe.

„Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă.

Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni. Nu-i mai ușor să nu-i treci? Ah, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat. Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu!» Când are echipă îl punem pe listă.

O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Propunerile Comisiei Tehnice pentru Răzvan Burleanu

Mihai Stoichiță a anunțat că, după ce ședința Comisiei Tehnice s-a stabilit că Gică Hagi și Edi Iordănescu, ambii liberi de contract, sunt principalele propuneri pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu.

Există și variante de rezervă: Cosmin Olăroiu (EAU) și alți 4 tehnicieni care au mai colaborat cu FRF: Mirel Rădoi (FCSB), Daniel Pancu (CFR Cluj), Răzvan Lucescu (PAOK) și Adrian Mutu (liber).

Comitetul Executiv al FRF se va reuni pe 8 aprilie, când se va decide prin vot ce antrenor va fi ofertat.

Cine face parte din Comisia Tehnică a FRF

  • Președinte: Mihai Stoichiță
  • Vicepreședinți: Aurel Țicleanu și Lucian Burchel
  • Secretar: Răzvan Rotaru
  • Membri cu drept de vot: Miodrag Belodedici, Dumitru Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean, Costin Curelea
  • Membri fără drept de vot: Vlad Munteanu, Andrei Vochin, Felix Grigore

