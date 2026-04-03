„Căutăm un nou teren” Ciprian Ciucu anunță că proiectul noii Săli Polivalente rămâne blocat: „Nu am opt milioane să dau în plus”
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 19:48
  • Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, a declarat că proiectul noii Săli Polivalente din București este blocat în continuare.
  • Contractul de proiectare a fost sistat din cauza turnului de parașutism de lângă Arena Națională, care este scos din uz și degradat 

Potrivit edilului, autoritățile analizează mai multe variante pentru un nou teren, însă niciuna nu a fost identificată până acum drept fezabilă pentru demararea investiției.

Ciprian Ciucu anunță că proiectul noii Săli Polivalente rămâne blocat: „Nu am opt milioane să dau în plus”

Primarul a explicat că proiectul noii Săli Polivalente a fost blocat din cauza turnului de parașutism, o construcție degradată și scoasă din uz, pentru care Aeroclubul României solicită compensații pe care Primăria Capitalei spune că nu le poate suporta în acest moment.

„Arhitectul-șef mi-a explicat că infrastructuri de genul acesta, un stadion și o sală, ar avea deja un impact destul de mare asupra calității vieții din cartier și nu în sens pozitiv.

Este și acel minunat turn de parașutiști. Aeroclubul României vrea 8 milioane de euro ca să își facă un simulator. Nu am opt milioane să dau în plus pentru Polivalentă și, din aceste considerente, căutăm un alt teren. Ăsta este adevărul”, a declarat Ciprian Ciucu, la conferința de presă.

Până la găsirea unui amplasament, Bucureștiul rămâne dependent de actuala Sală Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu”, inaugurată la 10 august 1974, cu o capacitate de aproximativ 5.300 de locuri, situată în Parcul Tineretului.

Actuala arenă găzduiește atât competiții sportive, cât și concerte și alte evenimente indoor, însă dimensiunea și vechimea sa sunt frecvent invocate în discuțiile despre nevoia unei infrastructuri la standarde mai înalte.

Stadiul proiectului noii săli polivalente rămâne condiționat de identificarea unui teren care să permită construirea unei arene moderne și accesibile.

„Încă mai aștept opțiunea de evaluare, sunt propuneri. Dar nu avem teren care să se preteze. Există planuri pentru o sală polivalentă, dar nu există terenuri.

Aceasta este cea mai mare problemă. Cele pe care le avem sunt în zone foarte aglomerate. Să vedem dacă este fezabil la marginea Bucureștiului. Acum căutăm terenuri”, a mai spus Ciucu, potrivit prosport.ro.

Primarul a mai spus că, în zona Sectorului 2, autoritățile vor să amenajeze un parc sportiv, diferită de proiectul noii Săli Polivalente.

Domnul Hopincă, primarul Sectorului 2, a venit la mine și, împreună, vom dezvolta un parc sportiv. Nu o Polivalentă. Mergem în această direcție Ciprian Ciucu

