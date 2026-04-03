„O propunere bună”  Ofertă importantă primită de Dinamo pentru Alexandru Pop: „Decizia a fost clară”

Impresarul lui Alexandru Pop (26 de ani) a vorbit despre situația fotbalistului de la Dinamo.

Clubul a refuzat în iarnă o ofertă importantă pentru atacant. Detalii, mai jos.

Pop a ajuns la Dinamo la începutul anului 2025, însă n-a reușit să se impună în primul „11” al lui Zeljko Kopic. Cu toate acestea, vârful a fost decisiv în toate partidele în care a marcat în acest sezon.

Dinamo a refuzat o ofertă de la AE Larissa pentru Alexandru Pop

Rareș Pop, agentul fotbalistului, a dezvăluit că acesta i-ar fi putut părăsi pe „câini” în iarnă, însă Dinamo a refuzat o ofertă venită de la AE Larissa, echipă aflată în prezent pe locul 12 în prima ligă a Greciei (dintr-un total de 14 echipe).

„Nu există în acest moment nicio discuţie legată de plecarea lui (Alexandru Pop) de la Dinamo şi nici nu se pune problema unei situaţii complicate, aşa cum s-a sugerat.

Da, în iarnă a existat o ofertă oficială de la Larissa, din prima ligă a Greciei. A fost o propunere bună, atât sportiv, cât şi financiar. Totuşi, clubul a decis să nu dea curs transferului, pentru că mizează pe el în continuare.

Alex are încrederea totală a staff-ului, a conducerii şi în special a antrenorului Zeljko Kopic, care îl consideră un jucător important pentru echipă.

După discuţiile pe care le-am avut cu toţii, decizia a fost clară: rămâne la Dinamo şi ne concentrăm pe obiectivele echipei.

Este foarte motivat şi îşi doreşte să lupte pentru un trofeu în acest sezon. Aşa că, în momentul de faţă, nu există niciun motiv real pentru astfel de speculaţii”, afirmat impresarul lui Alexandru Pop, citat de primasport.ro.

1.202 minute a adunat Alexandru Pop în tricoul lui Dinamo, în 32 de partide din acest sezon. Aproximativ 37 de minute pe meci

În acest sezon, Alexandru Pop a înscris câte un gol în următoarele partide:

1-0 cu U Cluj, în etapa 7 din Liga 1

2-2 cu U Craiova, în etapa 11 din Liga 1

3-2 cu Farul Constanța, în etapa 25 din Liga 1

1-0 cu Metalul Buzău, în sferturile Cupei României.

VIDEO. Alexandru Pop, gol decisiv în Farul - Dinamo 2-3

