Obiectiv ambițios pentru Ilie Dumitrescu ANALIZĂ. Răzvan Burleanu a anunțat câți fotbaliști români vrea în TOP 5 campionate până în 2030

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 09:03
  • Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat luni rolul lui Ilie Dumitrescu în cadrul Federației: creșterea numărului de fotbaliști români în marile ligi europene, cu ținte concrete până în 2030 pentru Top 5 și Top 10 campionate din Europa.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a dezvăluit obiectivul pentru care fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a fost angajat la FRF.

Răzvan Burleanu vrea 15 fotbaliști români în Top 5 campionate până în 2030

Șeful de la Casa Fotbalului, care va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie, a anunțat că până în 2030 vrea să vadă 15 români evoluând constant în Top 5 campionate din Europa și peste 30 în Top 10.

„Unul dintre obiectivele cu care lucrăm este creșterea numărului jucătorilor români, care ajung în Top 5 campionate de fotbal din Europa și, respectiv, Top 10.

Ne dorim ca până în 2030 să ajungem la 15 jucători în Top 5 campionate de fotbal din Europa, jumătate dintre ei să bifeze peste 900 de minute pe sezon, și în total peste 30 de jucători în Top 10 campionate din Europa, cu aceeași bornă de 900 de minute pe sezon.

900 de minute pe sezon reprezintă un indicator care, practic, îți întărește ideea că tranziția unui jucător de la un club la altul, de la juniori la seniori s-a făcut bine.

Nu în mod întâmplător o să descoperiți în această nouă structură pe care o propunem, de Professional Club Service, și o direcție foarte clară de Transition Management.

Nu în mod întâmplător Ilie Dumitrescu s-a alăturat echipei noastre și se va focusa exact pe acest subiect. Și anume, cum putem să facem mai bine tranziția de la juniori la seniori”.

VIDEO. Conferința de presă susținută de Răzvan Burleanu, luni, 9 februarie 2026

Top 10 campionate Europa la finalul anului 2025

Conform IFFHS, la finalul anului 2025, topul primelor 10 campionate europene este următorul:

  • 1. Premier League (Anglia)
  • 2. LaLiga (Spania)
  • 3. Serie A (Italia)
  • 4. Bundesliga (Germania)
  • 5. Ligue 1 (Franța)
  • 6. Portugalia
  • 7. Olanda
  • 8. Turcia
  • 9. Belgia
  • 10. Grecia

În aceeași ierarhie a competițiilor interne din Europa, campionatul României este situat pe locul 16.

Câți români joacă acum în Top 5 și Top 10

În prezent, România are 6 jucători în Top 5 campionate europene și 12 în restul ligilor din Top 10, în total 18 fotbaliști.

Top 5

  • 1. Radu Drăgușin (24 de ani/fundaș central) - Tottenham Hotspur (Premier League, Anglia)
  • 2. Andrei Rațiu (27 de ani/fundaș dreapta) - Rayo Vallecano (LaLiga, Spania)
  • 3. Ionuț Radu (28 de ani/portar) - Celta Vigo (LaLiga, Spania)
  • 4. Horațiu Moldovan (28 de ani/portar) - Real Oviedo (LaLiga, Spania)
  • 5. Marius Marin (27 de ani/mijlocaș) - Pisa (Serie A, Italia)
  • 6. Răzvan Sava (23 de ani/portar) - Udinese (Serie A, Italia)

Top 10

  • 7. Ianis Stoica (23 de ani/extremă) - Estrella Amadoura (Portugalia)
  • 8. Tony Strata (21 de ani/fundaș dreapta) - Vitoria Guimaraes (Portugalia)
  • 9. Dennis Man (27 de ani/extremă) - PSV Eindhoven (Olanda)
  • 10. Ianis Hagi (27 de ani/mijlocaș) - Alanyaspor (Turcia)
  • 11. Denis Drăguș (26 de ani/atacant) - Gaziantep (Turcia)
  • 12. Valentin Mihăilă (26 de ani/extremă) - Rizespor (Turcia)
  • 13. Deian Sorescu (28 de ani/mijlocaș) - Gaziantep (Turcia)
  • 14. Umit Akdag (22 de ani/fundaș central) - Alanyaspor (Turcia)
  • 15. Marius Ștefănescu (27 de ani/extremă) - Konyaspor (Turcia)
  • 16. Alexandru Maxim (35 de ani/mijlocaș) - Gaziantep (Turcia)
  • 17. Răzvan Marin (29 de ani/mijlocaș) - AEK Atena (Grecia)
  • 18. Andrei Ivan (29 de ani/extremă) - Panserraikos (Grecia)

Loturile de tineret și juniori sunt pline de „stranieri”

În contextul în care jucători exponențiali din Liga 1, precum Florinel Coman, Adrian Șut sau Andrei Burcă, doar câteva exemple, au ajuns în fotbalul arab, iar Louis Munteanu, liderul generației U21 de la EURO 2025, a fost vândut în MLS, FRF își pune, probabil, mari speranțe în loturile actuale de tineret și juniori între 17 și 19 ani.

Lotul U21

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Rafael Munteanu (Farul Constanța)
  • Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna)
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)
  • Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj)

Lotul U20

  • Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj)
  • Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 | Germania), Filip Oprea (Åsane | Norvegia), Raul Marița (Greuther Fürth | Germania)
  • Mijlocași: David Irimia (Metaloglobus București), David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Tg. Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange | Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova)
  • Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce Primavera | Italia)

Lotul U19

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina)
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova | Italia), Eduard Cotor (SV Meppen | Germania), Rareș Fotin (Andorra | Spania), Davide Moisa (Hellas Verona | Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK)
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo Primavera | Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Andrei Toroc (Bologna | Italia), Raul Vereș (Las Rozas | Spania)
  • Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati | SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari)

Lotul U18

  • Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes | Spania), Arsenie Mocan (FC Bihor)
  • Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Mario Bordea (FC Bacău), Fabio Bădărău (Juventus | Italia), Vlad Dragomir (FCSB), Christian Vechiu (AC Milan | Italia), Roberto Gîrgel (Universitatea Craiova), Stefano Precupanu (FC Südtirol | Italia), Raul Vancea (Watford FC | Anglia)
  • Mijlocași: Daniele Luncașu (FC Bacău), Hunor Batzula (Sepsi OSK), Rareș Coman (US Sassuolo | Italia), Bogdan Petre (Chindia Târgoviște), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Robert Drăghici (FC Augsburg | Germania), Denis Țăroi (UTA Arad), Matei Berchez (Farul Constanța)
  • Atacanți: Alexandru Bota (Universitatea Cluj), Sebastian Burlacu (Como 1907 | Italia), Jose Rostas (Kapfenberger SV | Austria), Ianis Avrămescu (Parma Calcio 1913 | Italia)

Lotul U17

  • Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Nicolae Mihailă (Sepsi OSK), Rareș Andrei (FCSB)
  • Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Edward Neamțu (FCSB), Andrei Dăncuș (FCSB), Alexandru Miloiu (Lazio | Italia), Ayan Anghel (CS Dinamo București), David Loghin (Universitatea Craiova), Eduardo Corlat (Real Madrid | Spania), Claudiu Stancu (Campionii FC Argeș), Lorand Bencze (AFK Csikszereda)
  • Mijlocași: Matei Pădure (FCSB), Ștefan Rotaru (Steaua București), Ryan Rusu (AC Milan | Italia), Darius Tripon (Farul Constanța), Andrei Niculcea (FC Rapid 1923)
  • Atacanți: Răzvan Marincean (Farul Constanța), Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitra (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius Bota (AFK Csikszereda)

Unde joacă acum juniorii U19 semifinaliști la EURO 2025

Sunt mari așteptări de la generația Under 19 care a atins semifinalele EURO 2025 de la București (1-3 cu Olanda) și l-a impresionat pe selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani). O parte dintre aceștia au prins echipe din Liga 1, ajutați de regula U 21.

Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași: Alin Chinteș (U Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 II / Germania), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr (Șelimbăr), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Mijlocași: Ianis Tarbă (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona Primavera/ Italia), David Matei (Universitatea Craiova), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

Atacanți: Jason Vescan-Kodor (Lecce Primavera / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona Primavera / Italia).

echipa nationala a romaniei FRF Ilie Dumitrescu top 10 razvan burleanu
