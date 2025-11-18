Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, a vorbit despre situația echipei naționale.

Întrebat despre parcursul echipei cu Mircea Lucescu pe bancă, fostul jucător de la Steaua, Benfica sau Porto a oferit un răspuns total neașteptat.

Basarab Panduru: „Dacă ajungem sub Cipru, cred că e o problemă mare, ceva atomic”

Panduru nu a vrut să vorbească despre posibilitatea ca un alt antrenor să fi realizat rezultate mai bune în preliminariile Campionatului Mondial, ci, mai degrabă, să fi realizat chiar mai puțin.

El a mai spus că dacă România va ajunge să se claseze sub o echipă precum cea a Ciprului este o problemă foarte, foarte mare.

„Ideea e să mergi la baraj cu antrenorul care este, dacă el crede. E important ca Lucescu să creadă şi să vrea. Probabil e şi el puţin debusolat.

Dacă nu are încredere, probabil se va duce şi va spune singur că nu mai poate. Dacă Lucescu spune că are încredere în grup şi că merge la baraj, va rămâne în continuare.

Am auzit întrebarea asta: «Ar fi făcut altcineva mai mult?» Cred că întrebarea corectă e: «Ar fi făcut cineva mai puţin?». În grupa asta, ar fi făcut cineva mai puţin?”, a declarat Panduru la Prima Sport.

Dacă vii şi spui acum că tot ce s-a întâmplat în fotbal în ultimii 10 ani ne duce să fim sub Cipru, înseamnă că avem o problemă mare. Dacă într-o zi ajungem aşa, cred că e o mare problemă, ceva atomic. Basarab Panduru, fost internațional

Clasamentul din grupa României

Poziție/Echipă Meciuri Goluri Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

