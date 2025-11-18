Cine transmite România - San Marino Ultimul meci din preliminariile CM 2026 va fi la TV

România și San Marino se întâlnesc marți, 18 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.

Fără șanse de a mai prinde locul secund în grupă, ca urmare a înfrângerii cu Bosnia, scor 1-3, România și San Marino se întâlnesc într-o partidă fără miză, în ultima etapă a preliminariilor.

Cine transmite la TV România - San Marino

Pentru anul 2025, drepturile de televizare ale meciurilor echipei naționale au fost cumpărate de două posturi TV, Prima TV și Antena 1, care transmit alternativ partidele.

Astfel, partida cu San Marino va putea fi urmărită live pe Antena 1 , după ce meciul cu Bosnia a putut fi urmărit pe Prima TV.

La partida cu San Marino se anunță o atmosferă de meci amical, ambele echipe fiind în acest motiv fără obiectiv.

Indiferent de rezultatul partidei, România va încheia grupa pe poziția #3, în timp ce San Marino va termina pe ultimul loc, cu 0 puncte, 32 de goluri încasate și doar unul marcat.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

