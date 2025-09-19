FCSB, surprize în primul „11” Modificări importante în echipa de start a campioanei pentru meciul cu FC Botoșani

FC BOTOȘANI - FCSB. Campioana României a făcut 5 schimbări în primul „11” față de meciul din runda trecută, scor 1-1, pe terenul celor de la Csikszereda.

În centrul defensivei, Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu îi înlocuiesc pe Daniel Graovac și Baba Alhassan.

Mihai Toma va fi și el folosit ca fundaș dreapta, în locul lui Ionuț Cercel, o improvizație la care FCSB a mai apelat în acest sezon.

Așa cum Gigi Becali anunța în urmă cu câteva zile, Daniel Bîrligea va fi utilizat în premieră extremă dreaptă, în locul lui David Miculescu, iar Thiam va începe ca vârf de atac.

Dennis Politic revine și el în primul „11” și îl va înlocui pe Juri Cisotti, cel care a părăsit terenul în minutul 75 al partidei de la Miercurea Ciuc, acuzând dureri.

O altă surpriză este reprezentată de absența căpitanului Darius Olaru din echipa de start.

FC Botoșani - FCSB, echipele de start

FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter Rezerve : Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez

: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez Antrenor: Leo Grozavu

FCSB: Târnovanu - Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Tănase, Politic - Thiam

Târnovanu - Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Tănase, Politic - Thiam Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Stoian

Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

