FCSB, surprize în primul „11” Modificări importante în echipa de start a campioanei pentru meciul cu FC Botoșani

- FC BOTOȘANI - FCSB. Campioana României a făcut 5 schimbări în primul „11” față de meciul din runda trecută, scor 1-1, pe terenul celor de la Csikszereda.
- Prima partidă din etapa #10 este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.
FC BOTOȘANI - FCSB. Campioana a făcut 5 schimbări față de meciul precedent
În centrul defensivei, Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu îi înlocuiesc pe Daniel Graovac și Baba Alhassan.
Mihai Toma va fi și el folosit ca fundaș dreapta, în locul lui Ionuț Cercel, o improvizație la care FCSB a mai apelat în acest sezon.
Așa cum Gigi Becali anunța în urmă cu câteva zile, Daniel Bîrligea va fi utilizat în premieră extremă dreaptă, în locul lui David Miculescu, iar Thiam va începe ca vârf de atac.
Dennis Politic revine și el în primul „11” și îl va înlocui pe Juri Cisotti, cel care a părăsit terenul în minutul 75 al partidei de la Miercurea Ciuc, acuzând dureri.
O altă surpriză este reprezentată de absența căpitanului Darius Olaru din echipa de start.
FC Botoșani - FCSB, echipele de start
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter
- Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
- Antrenor: Leo Grozavu
- FCSB: Târnovanu - Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Tănase, Politic - Thiam
- Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Stoian
- Antrenor: Elias Charalambous