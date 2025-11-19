Remarcatul lui Panduru „Tricolorul” care l-a impresionat în victoria cu San Marino: „Are lucruri bune”

ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de Aur”, a vorbit despre prestația lui Ștefan Baiaram (22 de ani).

Fotbalistul Universității Craiova a marcat golul al doilea al României în partida de la Ploiești, în minutul 29. Mai mult, acesta i-a pasat decisiv lui Ianis Hagi în minutul 76, atunci când scorul a devenit 5-1.

Basarab Panduru, laude pentru Ștefan Baiaram după victoria cu San Marino: „Are lucruri bune”

Fostul internațional crede că Baiaram ar putea deveni un jucător de bază la echipa națională daca va reuși să își păstreze o constanță în evoluții.

Panduru a vorbit și despre divergențele care ar fi avut loc între Baiaram și Mirel Rădoi, fostul său antrenor de la Universitatea Craiova.

„Are chestii bune Baiaram. Nu aș face comparația asta (n.r. cu Mihăilă). Da, joacă pe acelaşi post, dar Mihăilă are experienţa de Parma, e altceva. Are lucruri bune, pe Baiaram dacă îl lucrezi (poate deveni un jucător important).

Cred că Rădoi îl făcea să arate altfel. Până la urmă îi voia doar binele. Îl ajuta şi stilul lui, dar probabil ce s-a întâmplat între ei s-a întâmplat probabil pentru că Rădoi voia să-l traseze, să-i arate drumul corect”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

3 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt

Ștefan Baiaram, după victoria cu San Marino: „Nu ne putem bucura de această victorie”

Atacantul de la Universitatea Craiova a declarat la finalul partidei de la Ploiești că este fericit pentru primul gol înscris în tricoul naționalei, însă nu se poate bucura de victorie deoarece România și-a ratat obiectivul.

„Mă bucur pentru că am înscris, mă bucur pentru că am câştigat, mă bucur şi pentru că noi am înscris foarte multe goluri, fiecare jucător a arătat bine şi mergem cu moral bun la echipele de club.

Din păcate, nu ne-am adaptat bine la starea gazonului, ne-a fost mai greu să ne impunem, dar apoi ne-am obişnuit.

Mă gândesc la acest moment de când m-am apucat de fotbal, era unul dintre visurile mele. Nu vreau să mă mai gândesc la ce a fost, am un moral foarte bun acum.

Nu ne putem bucura de această victorie, nu am obţinut mai mult în aceste preliminarii, dar mergem la baraj şi sperăm să ne calificăm”, a declarat Baiaram, după meciul cu San Marino.

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

