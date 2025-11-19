Remarcatul lui Panduru „Tricolorul” care l-a impresionat în victoria cu San Marino: „Are lucruri bune” +36 foto
Ștefan Baiaram FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Nationala

Remarcatul lui Panduru „Tricolorul” care l-a impresionat în victoria cu San Marino: „Are lucruri bune”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 10:47
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 10:47
  • ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de Aur”, a vorbit despre prestația lui Ștefan Baiaram (22 de ani).

Fotbalistul Universității Craiova a marcat golul al doilea al României în partida de la Ploiești, în minutul 29. Mai mult, acesta i-a pasat decisiv lui Ianis Hagi în minutul 76, atunci când scorul a devenit 5-1.

„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!”
Citește și
„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!”
Citește mai mult
„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!”

Basarab Panduru, laude pentru Ștefan Baiaram după victoria cu San Marino: „Are lucruri bune”

Fostul internațional crede că Baiaram ar putea deveni un jucător de bază la echipa națională daca va reuși să își păstreze o constanță în evoluții.

Panduru a vorbit și despre divergențele care ar fi avut loc între Baiaram și Mirel Rădoi, fostul său antrenor de la Universitatea Craiova.

„Are chestii bune Baiaram. Nu aș face comparația asta (n.r. cu Mihăilă). Da, joacă pe acelaşi post, dar Mihăilă are experienţa de Parma, e altceva. Are lucruri bune, pe Baiaram dacă îl lucrezi (poate deveni un jucător important).

Cred că Rădoi îl făcea să arate altfel. Până la urmă îi voia doar binele. Îl ajuta şi stilul lui, dar probabil ce s-a întâmplat între ei s-a întâmplat probabil pentru că Rădoi voia să-l traseze, să-i arate drumul corect”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

3 milioane de euro
este cota lui Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt

Ștefan Baiaram, după victoria cu San Marino: „Nu ne putem bucura de această victorie”

Atacantul de la Universitatea Craiova a declarat la finalul partidei de la Ploiești că este fericit pentru primul gol înscris în tricoul naționalei, însă nu se poate bucura de victorie deoarece România și-a ratat obiectivul.

„Mă bucur pentru că am înscris, mă bucur pentru că am câştigat, mă bucur şi pentru că noi am înscris foarte multe goluri, fiecare jucător a arătat bine şi mergem cu moral bun la echipele de club.

Din păcate, nu ne-am adaptat bine la starea gazonului, ne-a fost mai greu să ne impunem, dar apoi ne-am obişnuit.

Mă gândesc la acest moment de când m-am apucat de fotbal, era unul dintre visurile mele. Nu vreau să mă mai gândesc la ce a fost, am un moral foarte bun acum.

Nu ne putem bucura de această victorie, nu am obţinut mai mult în aceste preliminarii, dar mergem la baraj şi sperăm să ne calificăm”, a declarat Baiaram, după meciul cu San Marino.

FOTO. Imagini de la România - San Marino 7-1

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

  • Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;
  • Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;
  • Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;
  • Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

  • Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);
  • Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Citește și

Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”
Nationala
09:00
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”
Citește mai mult
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”
Ce trebuie să știm de Mondial Preliminariile s-au încheiat! Cine s-a calificat la CM 2026 » Când e tragerea, când e barajul
Campionatul Mondial
05:19
Ce trebuie să știm de Mondial Preliminariile s-au încheiat! Cine s-a calificat la CM 2026 » Când e tragerea, când e barajul
Citește mai mult
Ce trebuie să știm de Mondial Preliminariile s-au încheiat! Cine s-a calificat la CM 2026 » Când e tragerea, când e barajul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova Basarab Panduru stefan baiaram
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share