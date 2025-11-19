Ce trebuie să știm de Mondial Preliminariile s-au încheiat! Cine s-a calificat la CM 2026 » Când e tragerea, când e barajul
Trofeul la care visează toți: Cupa Mondială Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate , Florin Dincă
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 05:19
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 07:36
  • 42 de naționale au asigurate biletele la Mondialul de anul viitor, organizat în SUA, Canada și Mexic. 
  • Când vor fi tragerile la sorți pentru baraje și grupele CM. Când se vor disputa play-off-urile. Ce se va întâmpla cu România.

E gata! Preliminariile s-au încheiat pe toate continentele. După cele 3 țări gazde, alte 39 de naționale și-au asigurat calificarea la turneul final de anul viitor.

Deși s-au calificat mai multe echipe ca niciodată, numai 4 formații se vor afla la primul turneu final: Uzbekistan, Iordania, Capul Verde și Curacao. Ultima va fi cea mai mică țară care participă la Mondial, doar 444 km² și o populație de aproximativ 150.000 de locuitori

Cum se va juca barajul pentru Mondial

Mai sunt disponibile doar 6 locuri, care vor fi ocupate după disputarea meciurilor de baraj.

FIFA a programat două play-off-uri.

  • Barajul zonei Europa. 16 echipe (12 locuri 2 din preliminarii și 4 din Liga Națiunilor), care vor disputa semifinale și finale pe patru trasee diferite, trase la sorți. Printre cele venite din Nations League va fi și România. Se califică 4 echipe.
  • Barajul intercontinental. Șase formații: două din CONCACAF (Jamaica și Surinam), una din America de Sud (Bolivia), una din Africa (RD Congo), una din Oceania (Noua Caledonie) și una din Asia (Irak). Merg la CM câștigătoarele celor două finale.

Toate meciurile se vor juca în martie 2026.

Ce se va întâmpla cu România

Joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți a barajelor, la sediul FIFA de la Zurich.

România va fi inclusă în urna a 4-a și va înfrunta în semifinale (manșă unică, în deplasare) o adversară din urna 1, a favoriților.

Acolo sunt Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Cum vor arăta cele 4 urne de la barajul european

Tragerea la sorți a play-off-ului CM 2026 va avea loc joi, de la ora 14:00.

Urna 1

  • ITALIA
  • DANEMARCA
  • TURCIA
  • UCRAINA

Urna 2

  • POLONIA
  • ȚARA GALILOR
  • CEHIA
  • SLOVACIA

Urna 3

  • IRLANDA
  • ALBANIA
  • BOSNIA
  • KOSOVO

Urna 4

  • ROMÂNIA
  • SUEDIA
  • MACEDONIA DE NORD
  • IRLANDA DE NORD

Cum arată barajul intercontinental

Spre deosebire de play-off-ul european, la cel intercontinental vor fi doar două trasee, care vor avea loc pe teren neutru, în Mexic.

Iar cele două formații cu cel mai bun coeficient FIFA vor fi capi de serie și vor merge direct în finală. Acestea sunt Irak și RD Congo.

Jamaica, Bolivia, Surinam și Noua Caledonie vor intra în aceeași urnă pentru a stabili cele două semifinale.

Cele 42 de naționale calificate din 48

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Washington. Câștigătoarele barajelor nu vor fi cunoscute atunci.

  • America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;
  • Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;
  • Oceania: Noua Zeelandă.

