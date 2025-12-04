„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”

UTA ARAD - FCSB 3-0. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) i-au criticat dur pe jucătorii de la FCSB după rezultatul cu UTA Arad.

Cei doi analiști au fost uluiți de dezinteresul total pe care l-au arătat atât jucătorii, cât și oficialii campioanei față de partida din Cupa României.

Basarab Panduru și Marius Baciu, tiradă la adresa celor de la FCSB, după înfrângerea cu UTA Arad

Cei doi foști fotbaliști consideră că FCSB ar fi trebuit să trateze serios partida cu UTA Arad, ținând cont de situația complicată pe care echipa o traversează în campionat.

Basarab Panduru: „Ce să fie de spus… Pe FCSB nu a interesat-o Cupa. Mă gândeam și vă spuneam: poate dacă sâmbătă nu juca cu Dinamo și jucau un meci la CFR Cluj, să fie echipa plecată, să nu se mai întoarcă (n.r. la București), să meargă tot lotul – probabil ar fi făcut o altă echipă.

Sau meciul cu Dinamo e foarte important, probabil încearcă ca până la finalul anului să fie distanța cât mai mică între ei și primul loc din Superliga.”

Marius Baciu: „Totul e pentru meciul cu Dinamo, sunt cu gândul doar la meciul de sâmbătă. Poate vedeam altceva dacă nu era eliminarea aia, ca să ne dăm seama de viitorul FCSB-ului.

I-am văzut și pe Chiricheş, şi pe cei mai experimentați… mai plictisiți, deconectați de absolut orice.”

Basarab Panduru: „Nu trebuie să faci ceva ca să prinzi echipa? De ce să fii deconectat? Nici tu nu ești interesat, nu? Să nu prinzi echipa? Pe Octavian Popescu nu l-a interesat meciul ăsta, nu?”

Marius Baciu: „Nu sunt interesați, nici clubul, nici jucătorii.”

Basarab Panduru: „Nu poți să dai cu piciorul la Cupă. Dacă asta e strategia, este ok, nu stau să comentez. Cupa trebuia să te intereseze: mergi în Europa League, nu ești în situația în care să-ți permiți să dai un șut Cupei.”

