Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe

UTA ARAD - FCSB 3-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, l-a atacat dur pe Octavian Popescu (22 de ani).

Titular la Arad, Octavian Popescu a fost schimbat în minutul 67 cu Luca Ilie (18 ani).

UTA ARAD - FCSB. Gigi Becali: „A alergat prea mult săracul”

La finalul partidei, patronul celor de la FCSB a răbufnit la adresa fotbalistului și a anunțat că acesta s-a cerut afară din cauza efortului depus și a oboselii acumulate.

Becali l-a luat la țintă și pe Vlad Chiricheș, revenit în primul „11” al campioanei după o pauză de două luni și a anunțat „revoluție” în perioada de mercato din iarnă.

„Problema e că George Popescu s-a cerut afară că nu mai poate, a alergat prea mult săracul. El poate crede în mintea lui că îi dau drumul liber dacă el joacă la mișto.

Sunt unii care așa sunt învățați. Unul care face batjocură, joci la mișto…

Tavi Popescu e plictisit. Se duce el la Arad... Singurul care a jucat a fost Malcom. Mi-a plăcut de el. Chiricheș nu mai poate. Vine iarna, abia aștept să vină. Revoluție, normal”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Digi Sport Special”.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec: „ S-a operat fără să întrebe pe nimeni”

Denis Alibec nu a făcut deplasarea la Belgrad, pentru meciul campioanei din Europa League cu Steaua Roșie.

Așa cum GOLAZO.ro anunța, atacantul a suferit o intervenție chirurgicală, în care i s-a extirpat un chist.

Becali s-a arătat deranjat de faptul că jucătorul a acționat pe cont propriu și nu a spus nimănui despre intervenția suferită.

„Alibec se duce și se operează fără să întrebe pe nimeni. Unde s-a mai pomenit. Îi dau o grămadă de bani, sute de mii de euro, dar el se duce și face operații. De acum o să-i pun eu la punct”, a concluzionat Becali.

