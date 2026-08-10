Argint la Mondialele U20 Daria Vrînceanu e vicecampioană a lumii la triplusalt » Pe ce loc a terminat România în clasamentul pe medalii

Daria Vrînceanu (18 ani) a cucerit medalia de argint în proba de triplusalt, duminică, la Campionatele Mondiale de Atletism U20, în Oregon.

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Sportiva din România a terminat pe primul loc în calificări (13.60 metri), iar în ultimul act a bifat cea mai bună performanță personală din acest sezon: 13.70 metri.

Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială U20 la triplusalt

Medalia de aur a fost câștigată de Viktoria Angelova (Bulgaria / 13.91 m), iar bronzul a fost obținut de Ana Estrella De Leon (Spania / 13.58 m).

„Daria Vrînceanu, antrenată de Cristinel Nemțeanu, s-a «lansat» la Festivalul Olimpic al Tineretului European.

La FOTE Skopje 2025, Daria Vrînceanu a cucerit aurul, iar câteva luni mai târziu, la Europenele U20 de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 m, a cucerit argintul! Acum, argint mondial!”, a transmis COSR.

CM Atletism U20, finala probei de triplusalt:

Viktoria Angelova (Bulgaria) 13.91 (vânt -1.9) Daria Vrînceanu (România) 13.70 Season Best (+0.3) Ana Estrella De Leon (Spania) 13.58 SB (-1.4) Antonia Bronnert (Germania) 13.40 (-0.1) Naida Calonge (Spania) 13.34 (0.0) Elisa Valenti (Italia) 13.28 Personal Best (+0.9) Amayelle Sy De Vaucher (Franța) 13.09 (+0.5) Nika Jordan Cujnik (Slovenia) 13.07 (+0.1) Karine Martins (Brazilia) 12.80 (-0.8) Shițeana Hall (SUA) 12.75 (-1.1) Solveig Zola (Franța (12.73) -1.8

România a terminat Mondialele U20 din această vară pe locul 11 în clasamentul pe medalii, cu una de aur (Ștefania Uță / 400 metri garduri) și una de argint (Daria Vrînceanu / triplusalt).

Pe podium au urcat SUA (12 de aur, 7 de argint și 5 de bronz), Kenya (4/3/4) și Italia (3/0/2).

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