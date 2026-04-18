Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”

Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a declarat că Alex Dobre (27 de ani) nu mai este căpitanul echipei.

Decizia vine la câteva zile după reacția nervoasă a jucătorului din meciul precedent și după declarațiile publice care au urmat acelui episod.

Dobre a avut o ieșire în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0). La finalul meciului, atacantul a dat vina pe tactică pentru scăderea sa de formă.

Gâlcă, decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”

„Trebuie să spunem: a greșit și a greșit foarte grav, pentru că era și căpitanul echipei. Vom vedea. Dacă el nu se adaptează, cum a spus la conferința de presă, o să joace altul care înțelege, vrea și poate mai mult.

(n.r. despre faptul că a vorbit la trecut despre statutul lui Dobre) Am spus bine, «era» căpitanul echipei, nu mai este. Am avut o ședință toți, am vorbit. El a spus ce a avut de spus. La fel și eu. Cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine.

El ce să spună (n.r. - în cadrul ședinței)? Că nu se adaptează, că nu poate să performeze. Ce a spus, în general, după meci. Eu cred că trebuie să avem alt comportament, nu zic de mine, dar față de club, să fim echilibrați.

Eu am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult.

Din cauza presiunii [a reacționat astfel], eu așa cred. Când ești sus, acolo, toată lumea îți aduce laude și după aceea te critică, trebuie să-ți asumi acest lucru. Așa înțeleg eu. Să fii un jucător echilibrat, să te gândești la echipă, nu la tine. Dacă a avut realizări, le-a avut și datorită echipei.

(n.r. despre cine va prelua banderola) Avem atâția în echipă care pot fi căpitani, vom vedea”, a declarat Gâlcă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Atacantul a adunat 17 goluri și un assist în 37 de meciuri disputate pentru Rapid, iar cota sa de piață este estimată la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport