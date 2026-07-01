Daniel Pancu a decis El va fi căpitanul Rapidului în sezonul următor
Daniel Pancu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Daniel Pancu a decis El va fi căpitanul Rapidului în sezonul următor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 15:33
  • Daniel Pancu (48 de ani) a luat prima decizie importantă de când a fost numit antrenor la Rapid.
  • Tehnicianul ar fi ales cine va fi căpitanul giuleștenilor în următor sezon competițional.
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În stagiunea trecută, Alexandru Dobre a fost cel care a purtat banderola de căpitan, fiind deposedat de ea după un conflict cu Constantin Gâlcă.

Răzvan Onea, cel care era primul căpitan al Rapidului înainte ca această responsabilitate să-i fie acordată lui Dobre, a preluat banderola până la finalul sezonului.

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Lars Kramer, noul căpitan al Rapidului

În noua stagiune, care va debuta pe 17 iulie, liderul din teren al Rapidului urmează să fie Lars Kramer (26 de ani), stoperul olandez care și-a câștigat imediat locul în primul „11”, după sosirea în Giulești, potrivit sport.ro.

Lars Kramer (stânga) Lars Kramer (stânga)
Lars Kramer (stânga)

Marian Aioani (28 de ani) și Răzvan Onea (28 de ani) se vor afla și ei pe lista jucătorilor care pot primi banderola.

Astfel, Alexandru Dobre a fost complet scos din calcule de Daniel Pancu.

În plus, noul tehnician din Giulești a declarat recent că îl va folosi pe Olimpiu Moruțan în banda dreaptă, acolo unde golgheterul Rapidului din sezonul trecut a fost titular incontestabil.

„Moruțan? Lateral, e greu să joace cu spatele la poartă în aglomerație, el preferă să aibă tușa în dreapta.

E o situație stranie, sunt doi jucători convocați la echipa națională, care joacă pe același post la echipa de club. Automat, unul dintre ei, dacă rămân, va fi pe bancă. Vor fi și momente ale jocurilor în care poți să mergi pe un sistem 4-2-4”, a declarat Daniel Pancu, conform primasport.ro.

În prezent, Rapid se află în Austria, unde va disputa patru meciuri amicale înainte de startul noului sezon.

Giuleștenii vor debuta pe teren propriu în Liga 1, cu un meci împotriva nou-promovatei Sepsi, programat luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

  • 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

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