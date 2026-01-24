Bayern - Augsburg 1-2. Victorie extrem de importantă obținută de formația din orașul vecin, în fața rivalei din Munchen.

A fost prima înfrângere pentru Bayern în acest sezon, în Bundesliga.

Augsburg are parte de un sezon modest, însă succesul obținut în fața lui Bayern a adus un pic de liniște.

Bayern - Augsburg 1-2 . Surpriză pe Allianz Arena

Formația lui Vincent Kompany părea să nu aibă nicio problemă în această partidă, fiind prezentă în atac încă din primele minute.

Hiroki Ito a deschis scorul în minutul 23, printr-o lovitură de cap din 6 metri, în urma unui corner bătut perfect de la Michael Olise.

În partea secundă, Bayern nu a mai forțat, iar Augsburg a reușit să răstoarne rezultatul în doar 6 minute, prin golurile marcate de Arthur Chaves ('75) și Massengo ('81). Primul după un corner similar cu cel al gazdelor, iar al doilea după o superacțiune pe partea de stângă, finalizată cu șutul din prima al francezului.

Augsburg e la 4 puncte de zona retrogradării, în timp ce Bayern rămâne lider, la 8 lungimi distanță de Dortmund, cu un total incredibil de 72 de goluri marcate în 19 meciuri.

Harry Kane și Michael Olise au fost decisivi la 49 dintre cele 72 de reușite ale bavarezilor.

