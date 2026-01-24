Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”

Dennis Politic (25 de ani) pare să fie tot mai aproape de o despărțire de FCSB în această iarnă.

După ce Mihai Stoica a transmis vineri că există posibilitatea unui împrumut, presa din Grecia susține că Panetolikos forțează tot mai mult transferul atacantului.

Politic se află de ceva timp pe lista lui Panetolikos, așa cum a informat și GOLAZO.ro în urmă cu o săptămână.

Panetolikos insistă pentru transferul lui Politic

Acum, presa din Grecia susține că jucătorul de la FCSB a devenit cap de listă la clubul grec, care ia în calcul și transferul brazilianului Farley Rosa.

„Panetolikos avansează pentru Denis Politic, care este principala țintă a clubului pentru întărirea liniei de mijloc, iar oficialii se mișcă metodic și cu răbdare în cazul său”, a notat publicația gazzetta.gr.

Cu puțin timp înainte, președintele CA al campioanei a transmis și el că Politic este aproape de plecare:

„Probabil că Politic va pleca sub formă de împrumut. Sunt șanse ca el să plece. Nu spun că urmează să plece, dar există posibilitatea. Există discuții cu un club. Dacă se face transferul, voi spune și numele echipei”.

În vara trecută, pentru a-l transfera pe Politic de la Dinamo, FCSB a achitat 970.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi.

În acest sezon, Dennis Politic a jucat 23 de meciuri în tricoul lui FCSB, adică un total de 642 de minute, reușind să înscrie trei goluri.

VIDEO. Golul înscris de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

