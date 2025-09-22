„Mi-au zis să mă sinucid” Gestul făcut la EURO 2025 a urmărit-o până la celălalt capăt al lumii: „Acuzațiile au fost absurde!”
Kathy Hendrich foto: imago
Fotbal feminin

„Mi-au zis să mă sinucid” Gestul făcut la EURO 2025 a urmărit-o până la celălalt capăt al lumii: „Acuzațiile au fost absurde!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 20:39
  • Kathrin Hendrich (33 de ani) a oferit mai multe detalii despre problemele cu care s-a confruntat în urma cartonașului roșu primit în meciul cu Franța de la Euro 2025.
  • Jucătoarea din Germania a fost eliminată în minutul 13 al partidei din sferturi, după ce a tras-o de păr în careu pe Griedge Mbock Bathy (30 de ani).

În ciuda eliminării sale, a fost 1-1 după 120 de minute, iar Germania a învins Franța la loviturile de departajare, scor 6-5.

Kathy Hendrich: „Mi-au zis să mă sinucid”

Transferată în NWSL, campionatul feminin din SUA, Hendrich a vorbit despre cum a fost hărțuită în mediul online după turneul final din această vară.

„De la echipa mea, de la prietenii mei și de la familie nu am primit decât alinare și toată lumea a fost acolo să mă susțină. Dar a existat multă ostilitate din exterior. Niște străini mi-au trimis mesaje în privat, pe Instagram.

Cel mai absurd lucru a fost acuzația de rasism, care, bineînțeles, nu este adevărată. Te face să te întrebi cum de oamenii pot veni cu așa ceva. Iar cel mai scandalos lucru a fost că mi-au zis să mă sinucid”, a dezvăluit Hendrich pentru Bild, potrivit mundodeportivo.com.

Griedge Mbock Bathy, fotbalista pe care Kathy Hendrich a tras-o de păr (Foto: IMAGO) Griedge Mbock Bathy, fotbalista pe care Kathy Hendrich a tras-o de păr (Foto: IMAGO)
Griedge Mbock Bathy, fotbalista pe care Kathy Hendrich a tras-o de păr (Foto: IMAGO)

Hendrich: „M-a șocat pentru că eram la capătul celălalt al lumii, iar oamenii știau”

Jucătoarea germană s-a transferat ulterior în SUA, la Chicago Stars, unde a fost șocată de faptul că oamenii o priveau cu scepticism chiar și acolo, pentru eliminarea de la Euro.

„Ce s-a întâmplat apoi? În primele zile am vorbit cu o necunoscută într-o cafenea din Statele Unite. La un moment dat, am vorbit despre fotbal. Ea știa despre cartonașul roșu, dar nu știa că eram eu.

M-a șocat pentru că eram la capătul celălalt al lumii și totuși oamenii știau. Și după primul nostru meci de acasă, o colegă de echipă mi-a spus că trebuie să le explice fanilor noștri că, de fapt, sunt OK. Spectatorii erau sceptici în privința mea din cauza jocului.

Atunci a fost o situație nefericită. Am încercat să mențin contactul cu adversara mea, dar nu mă uitam la ea, ci la minge. Am făcut un gest rapid să o prind, ca toți ceilalți la loviturile fixe.

Dar apoi mi-am dat seama de unde am prins-o și am încercat să-mi retrag mâna. Mi-am dat seama mult mai târziu că era părul ei. A fost o situație absurdă. Nu a fost niciodată intenționat. De ce aș fi tras-o de păr intenționat după 13 minute? Nu are sens”, a mai explicat Hendrich.

