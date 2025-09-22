Două pierderi mari pentru Barcelona Gavi va fi operat, iar Fermin Lopez va lipsi mai multe săptămâni

Dublă lovitură pentru Barcelona. Gavi (21 de ani) va fi suspus unei intervenții chirurgicale, în urma problemelor la genunchiul drept.

Fermin Lopez (22 de ani) s-a accidentat în meciul cu Getafe, câștigat cu 3-0. Cât timp va fi indisponibil, în rândurile de mai jos.

Barcelona a anunțat printr-un comunicat pe rețelele de socializare că mijlocașul Pablo Martin Paez Gavira, cunoscut drept Gavi, va fi operat, marți, la genunchiul drept.

Catalanii au anunțat că au luat această măsură deoarece tratamentul conservator al leziunii meniscului intern al genunchiului drept nu garantează recuperarea.

Gavi se operează. Cât va lipsi

Potrivit presei din Spania, Gavi ar urma să lipsească între cinci și șase săptămâni.

„Jucătorul echipei principale Pablo Paez Gavira (Gavi) a fost supus ieri unor teste intense de efort sportiv după finalizarea tratamentului conservator pentru o leziune radială a meniscului intern al genunchiului drept.

Concluziile sunt că, pentru a garanta cea mai bună recuperare și revenire la dinamica competitivă, Gavi va fi supus mâine unei revizii artroscopice efectuate de dr. Joan Carles Monllau, sub supravegherea serviciilor medicale ale clubului.

Odată finalizată intervenția, va fi emis un nou comunicat medical”, a anunțat Barcelona pe rețelele de socializare.

🚨𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.



Las conclusiones… pic.twitter.com/oKLyeLwCee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Gavi a jucat doar în două meciuri pentru Barcelona în acest sezon. A strâns 21 de minute în victoria cu Mallorca, 3-0, și 45 în succesul cu Levante, 3-2.

S-a rupt și Fermin Lopez! Cât va lipsi

La finalul meciului cu Getafe, câștigat de Barcelona, 3-0, Fermin Lopez s-a prăbușit pe gazon și a solicitat îngrijiri medicale.

Mijlocașul ofensiv a părăsit terenul în lacrimi.

Fermín López left the game vs. Getafe in tears after feeling some pain. 💔 pic.twitter.com/LLpbIkctaS — Managing Barça (@ManagingBarca) September 21, 2025

Acum, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a aflat verdictul. Lopez se confruntă cu o problemă inghinală și va lipsi trei săptămâni.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas. pic.twitter.com/wXluXXRlHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport