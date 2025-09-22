Două pierderi mari pentru Barcelona Gavi va fi operat, iar Fermin Lopez va lipsi mai multe săptămâni

- Dublă lovitură pentru Barcelona. Gavi (21 de ani) va fi suspus unei intervenții chirurgicale, în urma problemelor la genunchiul drept.
- Fermin Lopez (22 de ani) s-a accidentat în meciul cu Getafe, câștigat cu 3-0. Cât timp va fi indisponibil, în rândurile de mai jos.
Barcelona a anunțat printr-un comunicat pe rețelele de socializare că mijlocașul Pablo Martin Paez Gavira, cunoscut drept Gavi, va fi operat, marți, la genunchiul drept.
Catalanii au anunțat că au luat această măsură deoarece tratamentul conservator al leziunii meniscului intern al genunchiului drept nu garantează recuperarea.
Gavi se operează. Cât va lipsi
Potrivit presei din Spania, Gavi ar urma să lipsească între cinci și șase săptămâni.
„Jucătorul echipei principale Pablo Paez Gavira (Gavi) a fost supus ieri unor teste intense de efort sportiv după finalizarea tratamentului conservator pentru o leziune radială a meniscului intern al genunchiului drept.
Concluziile sunt că, pentru a garanta cea mai bună recuperare și revenire la dinamica competitivă, Gavi va fi supus mâine unei revizii artroscopice efectuate de dr. Joan Carles Monllau, sub supravegherea serviciilor medicale ale clubului.
Odată finalizată intervenția, va fi emis un nou comunicat medical”, a anunțat Barcelona pe rețelele de socializare.
Gavi a jucat doar în două meciuri pentru Barcelona în acest sezon. A strâns 21 de minute în victoria cu Mallorca, 3-0, și 45 în succesul cu Levante, 3-2.
S-a rupt și Fermin Lopez! Cât va lipsi
La finalul meciului cu Getafe, câștigat de Barcelona, 3-0, Fermin Lopez s-a prăbușit pe gazon și a solicitat îngrijiri medicale.
Mijlocașul ofensiv a părăsit terenul în lacrimi.
Acum, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a aflat verdictul. Lopez se confruntă cu o problemă inghinală și va lipsi trei săptămâni.