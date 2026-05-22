Out de la Mondial! Jucătorul din Liga 1 a fost titular în preliminarii, dar nu a prins nici măcar lotul preliminar pentru CM 2026

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu a fost inclus pe lista preliminară a Africii de Sud, pentru Campionatul Mondial din această vară.

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă disupută cu oficialii FCSB, în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a prins lotul preliminar pentru CM 2026

Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, a anunțat lista celor de 32 de jucători luați în calcul inițial pentru turneul final, iar jucătorul celor de la FCSB nu se află nici măcar în lotul preliminar.

Ulterior, lotul va fi redus la 26 de jucători, numărul impus de FIFA pentru naționalele participante la Mondial.

11 selecții a bifat Ngezana pentru naționala Africii de Sud, ultimele 4 ca integralist în Cupa Africii pe Națiuni

Lotul preliminar al Africii de Sud pentru CM 2026:

Portari: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Brandon Peterson

Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Brandon Peterson Fundași: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabiso Monyane, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi

Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabiso Monyane, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Brooklyn Poggenpoel, Lebohang Maboe, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole

Teboho Mokoena, Jayden Adams, Brooklyn Poggenpoel, Lebohang Maboe, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane, Patrick Maswanganyi, Kamogelo Sebelebele, Thapelo Morena, Thapelo Maseko

Africa de Sud va juca meciul de deschidere de la CM 2026, contra Mexicului, care se află printre țările gazde, de la ora 22:00.

Ulterior, naționala sud-africană va mai întâlni Cehia și Coreea de Sud în faza grupelor, pe 18 și 25 iunie.

