„Minora te vrea” Detalii cutremurătoare din dosarul de prostituție infantilă în care este implicat fundașul lui Inter: „Există locuri unde să ne ascundem?”
Alessandro Bastoni/ Fto
Campionate

„Minora te vrea” Detalii cutremurătoare din dosarul de prostituție infantilă în care este implicat fundașul lui Inter: „Există locuri unde să ne ascundem?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 17:08
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 17:08
  • Alessandro Bastoni (27 de ani), fundașul lui Inter Milano și al naționalei Italiei, este anchetat de Parchetul din Milano într-un dosar legat de coruperea sexuală a minorilor.
  • Presa italiană a prezentat noi detalii despre cazul în care este implicat stoperul echipei antrenate de Cristi Chivu (45 de ani).
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Bastoni a primit marți o înștiințare oficială că este cercetat și că urmează să fie audiat vineri.

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Presa din Italia, noi detalii despre ancheta în care este vizat Bastoni

Numele stoperului de la Inter apare în dosarul privind agenția Ma.De. Milano, o organizație criminală care folosea o agenție de promovare a diferitelor evenimente ca paravan pentru a ascunde o rețea de escorte.

„Conform documentelor din dosar, acuzația adusă jucătorului de la Inter se referă la o presupusă întâlnire care a avut loc în iunie 2020 cu o fată care, la momentul faptelor, nu împlinise încă 18 ani”, scrie gazzetta.it.

Cel care ar fi intermediat întâlnirea dintre Bastoni și victimă este Antonio Salamone, unul dintre agenții Ma.De. Milano, de asemenea anchetat.

„Voi dormi aici și mâine mă vor duce acasă”, a fost mesajul pe care minora de 17 ani i l-ar fi scris agentului în jurul orei 4:00 dimineața din casa lui Bastoni.

Procurorii cred că victima, care avea 17 ani la momentul respectiv, a petrecut noaptea la domiciliul fundașului de la Inter Milano, unde a întreținut relații sexuale contra cost.

Anchetatorii consideră că cei doi nu s-au întâlnit o singură dată investighează conversațiile interceptate.

Antonio Salamone: „Minora te vrea”

Potrivit anchetatorilor, Salamone i-ar fi spus lui Bastoni că fata era disponibilă pentru sex, atât timp cât o ducea acasă a doua zi dimineață: „Mă întreabă ce părere are Alessandro despre ea...”.

Ulterior agentul a adăugat: „Minora te vrea. Cred că vrea să se distreze”.

Bastoni ar fi replicat: „Există locuri unde să ne ascundem pe aici?”.

Tânăra a fost deja audiată ca martor. Ea a negat că între cei doi ar fi existat raporturi sexuale.

60 de nume
de fotbaliști apăruseră până acum în documentele anchetei, însă jucătorii nu erau cercetați penal

Fundașul lui Inter este primul fotbalist anchetat oficial în acest dosar.

Pe lângă Bastoni, Garda Financiară i-a chemat la declarații pe Daniel Maldini (fiul legendarului Paolo Maldini), Riccardo Calafiori și Kevin Bonifazi. Cei trei nu sunt anchetați, ci vor fi audiați doar ca martori.

Dosarul este coordonat de Parchetul din Milano și de Garda Financiară. Ancheta încearcă să stabilească modul în care funcționa rețeaua din jurul agenției Ma.De. Milano și cine erau persoanele implicate în organizarea întâlnirilor.

În aprilie, autoritățile italiene au făcut primele arestări în acest caz.

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