Fundaș pentru Mourinho Jucătorul de 45 de milioane de euro, prezentat oficial la Real Madrid

Ibrahima Konate (27 de ani) este noul jucător al celor de la Real Madrid.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Internaționalul francez s-a despărțit de Liverpool, după 5 sezoane petrecute pe Anfield, și va avea în fața o nouă provocare în tricoul blanco.

Ibrahima Konate a semnat cu Real Madrid

Fundașul francez l-a urmat pe fostul său coleg de la Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ajuns pe „Bernabeu” în urmă cu un an.

„Real Madrid CF și Ibrahima Konaté au ajuns la un acord prin care acesta va deveni jucător al echipei noastre pentru următoarele patru sezoane, până pe 30 iunie 2030”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Konate ajungea pe Anfield în urmă cu 5 ani. Liverpool a achitat 40 de milioane de euro către Red Bull Leipzig, pentru transferul acestuia. În prezent, acesta are o cotă de piață de 45 de milioane de euro.

183 de meciuri a adunat Konate la Liverpool, în toate competițiile, reușind 7 goluri și 4 pase decisive

Transferurile realizate de Real Madrid în această vară

Marc Cucurella, de la Chelsea, 55 de milioane de euro

Bernardo Silva, de la Manchester City, liber de contract

Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract

Noile achiziții vor evolua sub comanda noului tehnician, Jose Mourinho, anunțat și el oficial în urmă cu o săptămână.

În primul său mandat la Real, „The Special One” a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport