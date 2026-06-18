Insolvența lovește din nou După Petrolul Ploiești, încă un club a cerut deschiderea procedurii

Unirea Slobozia a solicitat Justiției deschiderea procedurii pentru intrarea în insolvență.

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Clubul ialomițean s-a confruntat cu mai multe probleme în sezonul recent încheiat, atât financiar, cât și fotbalistic, iar la final a retrogradat direct în eșalonul secund, de pe locul 15 al Ligii 1.

Unirea Slobozia a cerut intrarea în insolvență

Acum, cu un viitor sezon de Liga 2 în față, Unirea Slobozia nu a mai putut evita insolvența, iar revenirea pe prima scenă se anunță a fi o misiune foarte dificilă.

Clubul a solicitat către instanță deschiderea procedurii de insolvență, miercuri, 17 iunie 2026, potrivit portal.just.ro.

Pe finalul anului 2025, Emilian Hulubei, președinte AFAN, dezvăluia că Unirea Slobozia are datorii către foști jucători, fiind pe lista cluburilor cu probleme financiare din Liga 1.

Tot la sfârșitul anului precedent, președintele clubului, Ilie Lemnaru, informa că Slobozia se confruntă cu pierderi de sute de mii de euro, din cauza deplasărilor la Clinceni pentru meciurile de acasă, în lipsa unui stadion propriu.

Alte două cluburi au intrat în insolvență în 2026: Oțelul Galați în februarie (a și ieșit, o lună mai târziu), respectiv Petrolul Ploiești în iunie.

Totodată, UTA Arad trece și ea prin probleme serioase în Liga 1, tot de ordin financiar, aflându-se deja în procedura de concordat preventiv.

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