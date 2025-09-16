Benjamin Mendy, destinație surpriză  Campionul mondial din 2018 va fi coleg cu doi români

Benjamin Mendy (31 de ani) a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea poloneză Pogon Szczecin.

Campionul mondial din 2018 va fi coleg cu doi români: Valentin Cojocaru (29 de ani) și Marian Huja (26 de ani).

Benjamin Mendy încearcă să revină la forma care l-a consacrat, după ce timp de doi ani a stat pe bară. Fundașul francez a fost acuzat de viol în 2021, însă, ulterior, a fost achitat.

În 2023, fostul jucător al celor de la Manchester City s-a întors în Franța, la Lorient, însă din nefericire pentru el a suferit o accidentare, iar echipa a retrogradat în Ligue 2.

Ulterior, Mendy a ajuns în Elveția, la Zurich, unde a evoluat în doar 8 partide, după ce s-a rupt din nou.

Acum, fundașul lateral este gata de o nouă aventură. Potrivit lui Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, Mendy a ajuns la un acord cu Pogon Szczecin.

Acolo, Mendy va fi coleg cu doi români: portarul Valentin Cojocaru și fundașul central Marian Huja, care deține și cetățenie portugheză.

🚨🇵🇱 Benjamin Mendy has agreed to join Polish side Pogon Szczecin FC on two year contract.



Mendy was available as free agent and will continue his career in Poland. pic.twitter.com/ug0OvJzAGH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2025

Va fi a treia experiență în afara Franței pentru Mendy, care a petrecut șase sezoane la Manchester City.

11 trofee a cucerit Benjamin Mendy cu Manchester City: Premier League (4), Cupa Angliei (1), Cupa Ligii Angliei (4) și Supercupa Angliei (2). Are în palmares și un titlu de campion al Franței, cu AS Monaco (2016/17)

