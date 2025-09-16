Benjamin Mendy, destinație surpriză  Campionul mondial din 2018 va fi coleg cu doi români

- Benjamin Mendy (31 de ani) a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea poloneză Pogon Szczecin.
- Campionul mondial din 2018 va fi coleg cu doi români: Valentin Cojocaru (29 de ani) și Marian Huja (26 de ani).
Benjamin Mendy încearcă să revină la forma care l-a consacrat, după ce timp de doi ani a stat pe bară. Fundașul francez a fost acuzat de viol în 2021, însă, ulterior, a fost achitat.
În 2023, fostul jucător al celor de la Manchester City s-a întors în Franța, la Lorient, însă din nefericire pentru el a suferit o accidentare, iar echipa a retrogradat în Ligue 2.
Ulterior, Mendy a ajuns în Elveția, la Zurich, unde a evoluat în doar 8 partide, după ce s-a rupt din nou.
Benjamin Mendy a semnat cu Pogon Szczecin
Acum, fundașul lateral este gata de o nouă aventură. Potrivit lui Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri, Mendy a ajuns la un acord cu Pogon Szczecin.
Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a semnat un contract valabil pe doi ani cu formația poloneză.
Acolo, Mendy va fi coleg cu doi români: portarul Valentin Cojocaru și fundașul central Marian Huja, care deține și cetățenie portugheză.
Va fi a treia experiență în afara Franței pentru Mendy, care a petrecut șase sezoane la Manchester City.