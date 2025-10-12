A plecat din cantonament! Reacția Federației: „Comportament innacceptabil!” + acuzațiile fotbalistului 
Berke Ozer FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

A plecat din cantonament! Reacția Federației: „Comportament innacceptabil!” + acuzațiile fotbalistului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 21:15
  • Berke Ozer (25 de ani), portarul Turciei și al celor de la Lille, a părăsit cantonamentul naționalei fiind nemulțumit de criteriile de selecție.

Portarul turc a debutat la națională în acest an, reușind să apere poarta formației antrenate de Vincenzo Montella în două partide.

Scandal la naționala Turciei! Federația acuză jucătorul că a părăsit singur cantonamentul

Berke Ozer a plecat din cantonamentul Turciei a doua zi după victoria clară obținută în fața Bulgariei, scor 6-1.

Ulterior, Federația Turcă a emis un comunicat în care a explicat situația portarului și l-a acuzat că a părăsit cantonamentul fără a primi permisiunea din partea staff-ului tehnic.

„Berke Özer, unul dintre portarii echipei noastre naționale, a părăsit cantonamentul fără a avea permisiunea echipei noastre tehnice și administrative, în urma întoarcerii echipei noastre la Istanbul, invocând excluderea sa de la meciul Bulgaria-Turcia disputat ieri.

Așa cum s-a afirmat în repetate rânduri în trecut, responsabilitatea și valoarea purtării tricoului echipei naționale transcend orice altceva. Echipa noastră națională este o entitate unificată care reprezintă onoarea țării, independentă de indivizi.

În acest sens, disciplina, respectul și spiritul de echipă sunt principiile noastre fundamentale, pe care nu le vom compromite niciodată”, a transmis Federația.

Într-un moment în care luptăm cu devotament pentru calificarea la Cupa Mondială, după care tânjim de mulți ani, și în care unitatea și solidaritatea în cadrul echipei sunt la apogeu, un astfel de comportament este inacceptabil. Federația Turcă de Fotbal

Muhammed Șengezer a fost chemat de urgență la lot pentru a suplini absența lui Berke Ozer.

Răspunsul lui Ozer: „Factorii decizionali nu erau influențați de performanță”

Portarul celor de la Lille a răspuns acuzațiilor prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a declarat că a avut permisiunea de a părăsi cantonamentul naționalei și a vorbit despre criteriile de selecție de la naționala lui Montella.

„Înainte de a mă alătura cantonamentului în echipa națională, mi-am împărtășit durerea și situația echipei tehnice, explicându-le că, dacă nu voi fi în lotul de meci, cel mai bine ar fi să mă odihnesc și să mă recuperez.

În ciuda acestui fapt, după ce am fost convocat, am intrat în cantonament, ca întotdeauna, cu mândria de a purta tricoul țării mele. Comunicarea și motivația mea nu au lipsit niciodată pe tot parcursul cantonamentului.

Când am văzut lotul pentru meci, mi-am dat seama cât de lipsite de sens fuseseră discuțiile noastre de zile întregi și că factorii de decizie din echipa pe care o reprezint cu mândrie în străinătate nu erau influențați de performanță.

Pentru a evita afectarea moralului cantonamentului și al echipei, mi-am transmis gândurile staff-ului tehnic nu în timpul sau după meci, ci la întoarcerea mea la Istanbul. Apoi, cu știrea și permisiunea staff-ului tehnic și administrativ, am părăsit voluntar cantonamentul”, a transmis Berke Ozer.

„Vreau să fac parte dintr-un sistem egal și corect”

„Această decizie nu are scopul de a viza sau de a-i jigni pe colegii mei de echipă. Dimpotrivă, am fost întotdeauna onorat să fac parte dintr-o rotație corectă de portari, de care am fost mândru și alături de a cărei calitate am jucat timp de mulți ani.

Pentru mine, echipa națională este cea mai mare sursă de mândrie din cariera mea. Așa cum am făcut întotdeauna, sunt gata să fac orice sacrificiu pentru tricoul Turciei.

Ca sportiv care a reprezentat cu mândrie echipa noastră națională, care își propune să reprezinte onoarea țării indiferent de individualitatea acesteia, vreau să fac parte dintr-un sistem egal și corect pentru toată lumea. Las procesul actual și tonul declarației făcute pe această temă la discreția publicului”, a mai adăugat portarul.

