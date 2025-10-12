Real Zaragoza a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Gabi Fernandez (41 de ani) , după un început de sezon dezamăgitor în La Liga 2.

Postul lui Fernandez nu părea în pericol înaintea meciului cu Almeria, dar înfrângerea, 2-4, a schimbat situația.

Prima reacția a lui Gabi Fernandez, după ce a fost demis de la Real Zaragoza: „Fără reproșuri”

Decizia demiterii a fost luată în această dimineață, după mai multe discuții între conducerea clubului și acționarii principali, conform as.com.

Fostul jucător al lui Atletico Madrid le-a adresat un mesaj emoționant echipei și suporterilor Zaragozei.

„Mulțumesc, Zaragoza. Mulțumesc că mi-ai permis să fac parte din istoria ta. Fără reproșuri, îmi închei perioada de antrenor și nu pot decât să fiu recunoscător clubului, jucătorilor și suporterilor pentru dragostea și încrederea oferite zi de zi.

Sunt convins că echipa va depăși această perioadă cu unitate și muncă”, a notat fostul mijlocaș pe rețelele de socializare.

Ca jucător, Gabi Fernandez a evoluat pentru Zaragoza timp de patru sezoane, iar în martie 2025 a preluat echipa ca antrenor, cu 11 etape rămase din campionat. Atunci, a reușit să o salveze de la retrogradare.

20 de meciuri a stat Gabi Fernandez pe banca echipei din Spania, perioadă în care a obținut 5 vicotrii, șase egaluri și a fost înfrânt de 9 ori

Locul său va fi preluat provizoriu de Emilio Larraz, antrenorul echipei secunde.

Cifrele lui Gabi Fernandez din perioada în care juca fotbal:

Atletico Madrid: 417 meciuri, 10 goluri, 43 pase decisive

143 meciuri, 17 goluri, 14 pase decisive Al-Sadd: 60 meciuri, 0 goluri, două pase decisive

60 meciuri, 0 goluri, două pase decisive Getafe: 33 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

Gabi Fernandez este al șaptelea antrenor demis de Real Zaragoza din 2022 încoace

Din aprilie 2022, sub conducerea lui Jorge Mas, Real Zaragoza a schimbat șapte antrenori. Fiecare are o medie de doar 183 de zile pe bancă, conform sportaragon.com.

Oficialii clubului au considerat că o schimbare era necesară pentru a opri declinul echipei și a încerca o redresare înainte de finalul turului de campionat, potrivit sursei citate.

„Mulțumim, Gabi, pentru curajul și implicarea ta decisivă în sezonul trecut. Mulțumim pentru toată munca, pasiunea și devotamentul tău.

Îți dorim mult succes mai departe. Zaragoza va rămâne mereu casa ta”, a fost mesajul clubului, transmis de rețelele de socializare

Ultima prezență a celor de la Zaragoza în La Liga datează din sezonul 2012-2013, când în lot se afla și fostul internațional român Cristian Săpunaru.

Echipa a retrogradat atunci, terminând campionatul pe locul 20.

În sezonul 2012-2013, Săpunaru a jucat 29 de meciuri în La Liga și șase partide în Copa del Rey. După ce Real Zaragoza a retrogradat, Săpunaru s-a transferat la Elche.

