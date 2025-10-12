Și-au dat antrenorul afară Prima reacție a tehnicianului: „Fără reproșuri”
Gabi Fernandez. Foto: Imago
Și-au dat antrenorul afară Prima reacție a tehnicianului: „Fără reproșuri"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.10.2025, ora 19:51
Actualizat: 12.10.2025, ora 20:00
  • Real Zaragoza a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Gabi Fernandez (41 de ani), după un început de sezon dezamăgitor în La Liga 2.
  • Echipa ocupă ultimul loc în clasament, cu doar șase puncte acumulate în primele nouă etape.

Postul lui Fernandez nu părea în pericol înaintea meciului cu Almeria, dar înfrângerea, 2-4, a schimbat situația.

Prima reacția a lui Gabi Fernandez, după ce a fost demis de la Real Zaragoza: „Fără reproșuri”

Decizia demiterii a fost luată în această dimineață, după mai multe discuții între conducerea clubului și acționarii principali, conform as.com.

Fostul jucător al lui Atletico Madrid le-a adresat un mesaj emoționant echipei și suporterilor Zaragozei.

„Mulțumesc, Zaragoza. Mulțumesc că mi-ai permis să fac parte din istoria ta. Fără reproșuri, îmi închei perioada de antrenor și nu pot decât să fiu recunoscător clubului, jucătorilor și suporterilor pentru dragostea și încrederea oferite zi de zi.

Sunt convins că echipa va depăși această perioadă cu unitate și muncă”, a notat fostul mijlocaș pe rețelele de socializare.

Ca jucător, Gabi Fernandez a evoluat pentru Zaragoza timp de patru sezoane, iar în martie 2025 a preluat echipa ca antrenor, cu 11 etape rămase din campionat. Atunci, a reușit să o salveze de la retrogradare.

20 de meciuri
a stat Gabi Fernandez pe banca echipei din Spania, perioadă în care a obținut 5 vicotrii, șase egaluri și a fost înfrânt de 9 ori

Locul său va fi preluat provizoriu de Emilio Larraz, antrenorul echipei secunde.

Cifrele lui Gabi Fernandez din perioada în care juca fotbal:

  • Atletico Madrid: 417 meciuri, 10 goluri, 43 pase decisive
  • Real Zaragoza: 143 meciuri, 17 goluri, 14 pase decisive
  • Al-Sadd: 60 meciuri, 0 goluri, două pase decisive
  • Getafe: 33 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

Gabi Fernandez este al șaptelea antrenor demis de Real Zaragoza din 2022 încoace

Din aprilie 2022, sub conducerea lui Jorge Mas, Real Zaragoza a schimbat șapte antrenori. Fiecare are o medie de doar 183 de zile pe bancă, conform sportaragon.com.

Oficialii clubului au considerat că o schimbare era necesară pentru a opri declinul echipei și a încerca o redresare înainte de finalul turului de campionat, potrivit sursei citate.

„Mulțumim, Gabi, pentru curajul și implicarea ta decisivă în sezonul trecut. Mulțumim pentru toată munca, pasiunea și devotamentul tău.

Îți dorim mult succes mai departe. Zaragoza va rămâne mereu casa ta”, a fost mesajul clubului, transmis de rețelele de socializare

Ultima prezență a celor de la Zaragoza în La Liga datează din sezonul 2012-2013, când în lot se afla și fostul internațional român Cristian Săpunaru.

Echipa a retrogradat atunci, terminând campionatul pe locul 20.

În sezonul 2012-2013, Săpunaru a jucat 29 de meciuri în La Liga și șase partide în Copa del Rey. După ce Real Zaragoza a retrogradat, Săpunaru s-a transferat la Elche.

Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Real Zaragoza demitere la liga 2 gabi fernandez
17:00
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Tenis
11:43
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Citește mai mult
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

