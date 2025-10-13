Riscă o suspendare uriașă A plecat din cantonament, iar Federația nu-l iartă: „Nu vom abandona niciodată principiile noastre”

Berke Ozer (25 de ani), portarul celor de la Lille, a părăsit cantonamentul echipei naționale a Turciei și riscă o sancțiune dură din partea Federației.

Berke Ozer nu făcut parte din lotul pentru duelul câștigat de Turcia împotriva Bulgariei, pe stadionul „Vasil Levski”, din Sofia, 6-1, și a decis să plece din cantonament.

Turcii vor să-l sancționeze pe Berke Ozer

Federația Turcă a anunțat că Berke Ozer a părăsit cantonamentul fără acordul staff-ului tehnic, atunci când selecționata a revenit la Istanbul.

„ Berke Ozer, unul dintre portarii echipei noastre naționale, a părăsit cantonamentul de bunăvoie la întoarcerea echipei noastre la Istanbul, invocând excluderea sa din meciul Bulgaria - Turcia și părăsirea cantonamentului fără permisiunea personalului nostru tehnic și administrativ.

Așa cum s-a afirmat în repetate rânduri în trecut, responsabilitatea și valoarea purtării tricoului echipei naționale transcend orice altceva.

Echipa noastră națională este o entitate unificată care reprezintă onoarea țării.

În acest sens, disciplina, respectul și spiritul de echipă sunt principiile noastre fundamentale pe care nu le vom abandona niciodată”, a transmis Federația Turcă de Fotbal, pe site-ul oficial.

Portarul celor de la Lille a fost exclus din lotul echipei naționale și locul său a fost ocupat de Muhammed Șengezer, portarul ocupantei locului 13 din Superliga Turciei, Bașakșehir.

Berke Ozer riscă o suspendare usturătoare

Gestul lui Berke Ozer ar putea avea repercursiuni dure pentru acesta. În cazul în care ar primi pedeapsa maximă prevăzută de regulament, ar fi indisponibil pentru Cupa Mondială 2026.

„Jucătorii care, fără un motiv valid, nu participă la un meci oficial sau amical sau care întârzie la antrenament sau părăsesc cantonamentul vor fi suspendați din compeții pentru o perioadă cuprinsă între două luni și un an”, scrie în regulamentul Federației Turce de Fotbal, potrivit lequipe.fr.

2 meciuri a jucat Berke Ozer pentru prima reprezentativă a Turciei

Berke Ozer susține că a primit acordul staff-ului

Portarul lui Lille susține că staff-ul tehnic a acceptat ca acesta să plece prematur din cantonamentul naționalei.

„Înainte de a mă alătura cantonamentului pentru echipa națională, mi-am împărtășit durerea și situația echipei tehnice, explicându-le că, dacă nu voi fi în lotul de meci, cel mai bine ar fi să mă odihnesc și să mă recuperez

În ciuda acestui fapt, după ce am fost convocat, am intrat în cantonament, ca întotdeauna, mândru să port tricoul țării mele. Comunicarea și motivația mea nu au lipsit niciodată pe tot parcursul cantonamentului

Când am văzut lotul pentru meci, mi-am dat seama cât de lipsite de sens fuseseră discuțiile noastre de zile întregi.

Pentru a evita afectarea moralului cantonamentului și al echipei, mi-am transmis gândurile staff-ului tehnic nu în timpul sau după meci, ci la întoarcerea mea la Istanbul.

Apoi, cu știrea și permisiunea staff-ului tehnic și administrativ, am părăsit voluntar cantonamentul”, a scris Berke Ozer, pe Instagram.

Poziție/Echipă Meciuri jucate (Golaveraj) Punctaj 1. Spania 3 (11-0) 9 2. Turcia 3 (9-9) 6 3. Georgia 3 (5-5) 3 4. Bulgaria 3 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la turneul final, în timp ce locul 2 va disputa un baraj

