„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a criticat decizia lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la echipa națională.

„Il Luce” a identificat marile defecte ale fotbalistului de la Zhejiang Professional.

Decizia lui Alexandru Mitriță de a se retrage de la echipa națională a fost contestată vehement de foști internaționali.

Mircea Lucescu, tăios la adresa lui Alexandru Mitriță: „Nu avea dreptul să plece”

Întrebat despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională, Mircea Lucescu a criticat dur decizia fotbalistului.

„Mitriţă nu avea dreptul să plece. Nu se poate. Un meci joacă un jucător, un meci joacă altul. Nu vreau polemică! Am explicat cu Mitriţă. Nu atac pe nimeni. Eu doar argumentez şi spun ce văd.

Am 80 de ani, nu am interese. Interesul meu e succesul! Din asta trăiesc! Nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor! Mitriţă e acolo, foarte bine, e un băiat senzațional”, a declarat Mircea Lucescu la finalul meciului.

Selecționerul României crede că jucătorul celor de la Zhejiang Professional nu este pregătit pentru meciurile cu adversari puternici.

Mai mult, Mircea Lucescu critică lipsa de combativitate a lui Alexandru Mitriță, fapt pentru care fotbalistul ar fi incompatibil cu echipa națională.

„Mult prea emotiv pentru fotbalul de mare performanță. Va reuși să facă treabă acolo, e un talent extraordinar. Ce să vă spun? Că a alergat patru kilometri la antrenament, ceilalți șapte?

El vrea să joace fotbal doar cu mingea, atâta tot. Nu vrea să alerge, să se bată. Azi a fost o bătălie în teren. Frumusețea acestui rezultat e bătălia pe care băieții au dat-o”, a continuat Mircea Lucescu.

Alexandru Mitriță, al 10-lea „tricolor” din ultimii 15 ani care își anunță retragerea printr-o scrisoare

În luna septembrie, Alexandru Mitriță a anunțat că se retrage de la echipa națională.

Fotbalistul a motivat decizia prin distanța mare pe care trebuie să parcurgă din China până la acțiunile „tricolorilor”.

„Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională.

În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele.

E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele.

De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele”, a transmis Alexandru Mitriță, prin scrisoarea publicată de frf.ro.

26 de meciuri a jucat Alexandru Mitriță pentru prima reprezentativă a României

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

