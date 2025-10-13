Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă

„Dacă n-am succes nu pot să supraviețuiesc, mor“, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă, după ce la flash-interviu anunțase că la baraj lasă pe altcineva în locul său

E pentru a treia oară în acest mandat când Lucescu intenționează sau anunță că pleacă, însă FRF nu caută alt selecționer pentru play-off-ul din martie

Care e, totuși, scenariul în care Lucescu nu va fi selecționer la baraj, în rândurile de mai jos

La mai puțin de 10 minute după golul lui Ghiță, care a declanșat sărbătoarea pe Arena Națională, Mircea Lucescu a făcut un anunț surprinzător la flash-interviul de la Antena 1, post care a transmis meciul: „Eu am promis că dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”.

Cu alte cuvinte, Lucescu a spus că dacă nu va câștiga grupa actuală, va demisiona și va lăsa alt antrenor la play-off-ul din martie. Practic, Lucescu și-a anunțat plecarea în noiembrie, fiindcă Austria e ca și calificată la Mondial, de pe locul 1.

Culisele discuțiilor Mircea Lucescu - FRF

Din informațiile pe care le are însă GOLAZO.ro, din interiorul FRF, dar și din anturajul și staff-ul lui Lucescu, nu există în acest moment nici o înțelegere clară care să prevadă ruptura contractului după meciul cu San Marino, în cazul în care nu terminăm pe primul loc.

„Nu există așa ceva agreat de FRF. A fost, la un moment dat o discuție, ceva de genul: dacă la finalul grupei nu există progres, ca joc, nu avem o perspectivă bună și FRF dorește, atunci Lucescu e dispus să se dea la o parte. Aceasta a fost singura discuție”, spun surse din Federație.

În discuțiile cu apropiații și cu cei din staff, Lucescu le-a vorbit despre faptul că nu s-ar pune problema să renunțe, mai ales dacă în noiembrie va avea două victorii sau va termina pe 2 și jocul va fi bun, fiindcă acest lucru ar demonstra că a reușit să facă echipa să arate așa cum își dorește.

De altfel, la conferința de presă, care a urmat flash-interviului în care a susținut că va lăsa pe altcineva la baraj, Luce a spus: „Sunt dependent de succes. Dacă n-am succes nu pot să supraviețuiesc, mor”.

Vorbele lui lasă clar să se înțeleagă că nu caută să rămână selecționer indiferent de situație și că e dispus să plece oricând dacă lucrurile nu funcționează, nu însă și dacă are succes.

De fapt, din informațiile GOLAZO.ro anunțul plecării, făcut duminică, e al treilea de acest gen pe care Lucescu îl face în ultimele luni.

Prima tentativă de a renunța a fost după eșecul din Austria, din iunie. Atunci le-a spus federalilor că vrea să plece dacă el e considerat vinovat. FRF n-a acceptat și a fost întors din drum

A doua oară s-a întâmplat după semieșecul din Cipru, scor 2-2. Atunci au urmat două runde de discuții cu Răzvan Burleanu, dar iarăși a renunțat la demisie. În unul dintre cele două dialoguri purtate cu șeful FRF, Lucescu s-a exprimat că el nu ține de scaun și că e dispus să se dea la o parte dacă Federația are o variantă mai bună pentru baraj.

A treia oară când aduce în discuție demisia e discursul său de după victoria cu Austria, de duminică.

FRF nu a dat curs solicitărilor lui de a rupe contractul în precedentele două tentative, e foarte puțin probabil să o facă după meciul cu San Marino, dacă România va trece peste Bosnia în clasament și va ajunge la baraj din preliminarii, nu pe traseul Nations League.

De fapt, în acest moment sunt două scenarii foarte clare în relația Lucescu - FRF.

Dacă echipa va termina pe locul 2, ceea ce înseamnă că cel puțin nu va pierde în Bosnia, atunci Lucescu va fi selecționer și în martie 2026.



FRF nu ar agrea sub nici o formă o altă variantă de selecționer, dar nici Il Luce n-ar mai fi dispus să renunțe, din moment ce va termina grupa pe trend pozitiv, cu cel puțin 7 puncte în ultimele 3 jocuri și cu prezența măcar în a treia urna valorică la tragerea la sorți pentru baraj.



Ceea ce ar crea o perspectivă optimistă pentru play-off, situație în care mai degrabă Il Luce s-ar afla în situație de a fi rugat să rămână, ceea ce i-ar satisface și orgoliul. Practic, poziția lui Lucescu n-ar mai fi în afara zonei de succes, de care a amintit că îl ține în viață. Dacă România va pierde cu Bosnia și va termina pe locul 3, atunci Lucescu va dori iarăși să plece, preliminariile dovedindu-se un mare eșec, caz în care și FRF ar da curs și ar trebui să caute selecționer pentru barajul din martie 2026.

