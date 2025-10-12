Umilință la Sofia Vedetele Turciei au demolat Bulgaria chiar la ea acasă. 5 goluri în 45 de minute!
Bulgaria - Turcia 1-6
Umilință la Sofia Vedetele Turciei au demolat Bulgaria chiar la ea acasă. 5 goluri în 45 de minute!

  • Bulgaria - Turcia 1-6. Naționala „semilunii” s-a distrat pe stadionul național „Vasil Levski” din Sofia.
  • Kenan Yildiz (20 de ani) a reușit „dubla” în duelul din etapa #3 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026.

După ce a pierdut împotriva Spaniei, 0-6, Turcia a câștigat fără drept de apel la Sofia, 6-1.

Bulgaria - Turcia 1-6. Naționala „semilunii” a defilat la Sofia

Turcia și-a arătat intențiile ofensive din primele minute ale partidei, când Kocku a șutat puternic în bara transversală.

În minutul 13, Hakan Calhanoglu i-a pasat lui Arda Guler, aflat în careul bulgarilor. Fotbalistul provenit de la Real Madrid a preluat balonul și a șutat, pe jos, pe centrul porții, învingându-l pe Dimitar Mitov.

Replica bulgarilor a sosit 2 minute mai târziu, când Kiril Despodov a centrat, din flancul drept, către Radoslav Kirilov. Lovitura de cap a atacantului a fost deviată de Celik, iar mingea a intrat în poartă.

Selecționata lui Vicenzo Montella a fost forțat al doilea gol, prin Arda Guler, în minutul 44, când zidul s-a opus la o lovitură liberă expediată de fotbalistul „galacticilor”.

Turcia s-a desprins în repriza a doua

În minutul 49, Viktor Popov a încercat să respingă o centrare în careul de 6 metri, dar a deviat mingea în propria poartă și Turcia a reintrat în avantaj.

Trei minute mai târziu, Arda Guler l-a găsit pe Kenan Yildiz în centrul careului bulgarilor și atacantul celor de la Juventus a șutat în forță, spre colțul drept al porții, 3-1.

Același Yildiz a reușit „dubla”, în minutul 56, după o acțiune individuală finalizată cu un șut puternic, pe colțul lung, pe care Dimitar Mitov nu l-a putut apăra.

9 minute mai târziu, Arda Guler i-a centrat lui Zaki Celik care a reluat balonul cu capul în poarta Bulgariei, 5-1.

Scorul final al partidei a fost înregistrat în al treilea minut de prelungiri, când Oguz Aydin i-a centrat lui Irfan Can. Mijlocașul lui Fenerbahce a preluat balonul și a șutat puternic în colțul drept al porții.

Clasament Grupa E

Poziție/EchipăMeciuri jucate (Golaveraj)Punctaj
1. Spania3 (11-0)9
2. Turcia3 (9-9)6
3. Georgia3 (5-5)3
4. Bulgaria3 (1-12)0

