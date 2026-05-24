„Am crezut că e o glumă” Bernardo Silva, șocat de ce i-a cerut Pep Guardiola: „Mi-a dat o sarcină specială” +15 foto
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 12:15
  • Bernardo Silva (31 de ani) a vorbit la superlativ despre Pep Guardiola și a dezvăluit cerința inedită pe care tehnicianul i-a impus-o la Manchester City.

Bernardo și Guardiola se vor despărți în același timp de Manchester City, la finalul sezonului, fiecare dintre ai anunțându-și plecarea în urmă cu câteva zile.

Bernardo Silva: „Mi-a cerut să observ cum joacă Leo Messi și să învăț de la el”

Tehnicianul spaniol i-a cerut lui Silva să studieze felul în care joacă Lionel Messi, pentru a-l putea aplica la rândul său, cei doi având abilități similare, dar și o înălțime apropiată.

„De-a lungul întregii mele cariere fotbalistice, nimeni nu mi-a arătat atâta dragoste ca Pep Guardiola. Spune mereu că numele meu îi sună dulce (râde). Mi-a spus că îi place că sunt mic de înălțime, pentru că fundașii înalți nu mă pot opri.

De aceea mi-a dat o sarcină specială: să observ cum joacă Leo Messi și să învăț de la el. La început am crezut că e o glumă, dar m-am adaptat repede. M-a ajutat să mă perfecționez foarte mult și mi-a dat o încredere reală”, a declarat Silva, potrivit as.com.

În plus, portughezul a dezvăluit că în momentul în care plănuia să plece la Barcelona, Guardiola a intervenit imediat și a cerut conducerii „cetățenilor” să-i prelungească înțelegerea:

„Când mă gândeam să plec la Barcelona, el a sunat personal conducerea clubului și a insistat să-mi fie prelungit contractul imediat. Pep este o persoană extraordinară cu care să lucrezi și pentru care să joci, dar când vine vorba de afaceri, devine foarte serios.

Nimeni nu-l poate ghici. Are încredere deplină în instinctele sale, și asta îl face diferit. Cred că am realizat tot ce mi-am dorit în Premier League.

Acum mi se pare momentul potrivit să părăsesc Manchester City, mai ales că și Pep pleacă (râde). Toți îl iubim. Pentru mine, este cel mai bun antrenor din toate timpurile”.

„Ultimul dans” al celor doi va avea loc astăzi, pe Eithad, în Manchester City - Aston Villa, de la ora 18:00.

460 de meciuri
va bifa Bernardo Silva la Manchester City, după cel de astăzi cu Aston Villa

