S-a ținut de promisiune FOTO. Motivul neașteptat pentru care Mbappe a „cântat la flaut” după ce a înscris cu Senegal +8 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

S-a ținut de promisiune FOTO. Motivul neașteptat pentru care Mbappe a „cântat la flaut” după ce a înscris cu Senegal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 12:38
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 12:38
  • Franța - Senegal 3-1. Kylian Mbappe (27 de ani) a ales să sărbătorească primul său gol al partidei din grupa I de la CM 2026 într-un mod inedit.
  • Povestea din spatele acestei celebrări, mai jos în articol.
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Kylian Mbappe a intrat în istorie cu „dubla” din meciul cu Senegal. Atacantul lui Real Madrid a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței, cu 58 de goluri, depășindu-l pe Olivier Giroud (57 de reușite).

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De ce Mbappe a imitat cântatul la flaut după ce a marcat primul său gol

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 66, după o pasă de senzație expediată de Olise. Vârful francez l-a învins pe Mendy, după ce a trimis mingea la colțul lung, din interiorul careului mic.

După gol, atacantul lui Real Madrid a mers la colțul terenului și a sărbătorit într-un mod unic. Mbappe a imitat cântatul la flaut, o celebrare făcută în premieră.

Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: X/@centregoals
Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: X/@centregoals

Galerie foto (8 imagini)

Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: X/@KalshiSports Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: X/@FabrizioRomano Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: X/@centregoals Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: captură X/@smartsportsbet_ Kylian Mbappe a celebrat golul cu Senegal mimând cântatul la flaut. Foto: captură X/@smartsportsbet_
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Dar de ce a ales Mbappe să sărbătorească în acest fel? Înainte de startul Mondialului, francezul a fost invitat în emisiunea „After Hours” de la postul de televisiune american Fox, alături de prezentatorul TV James Corden.

Fotbalistul a dezvăluit atunci că în copilărie a studiat cântatul la flaut, conform tntsports.co.uk. Mai mult, a demonstrat în timpul interviului că nu a uitat să folosească acest instrument muzical.

„În ce moment te-ai gândit: «O să mă apuc de flaut?»”, l-a întrebat Corden.

„Părinții mei au vrut să încerc multe lucruri și să explorez domenii diferite pentru a-mi dezvolta gândirea și a învăța cât mai multe. Pentru că nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul”, a fost răspunsul lui Mbappe.

După ce atacantul a dovedit că știe să cânte la flaut, Corden a venit cu ideea unei celebrări speciale:

„Marchezi primul tău gol. Bum, direct în vinclu. Alergi, faci celebrarea obișnuită, apoi treci imediat la asta”, a spus el, imitând cântatul la flaut.

Mbappe a răspuns: „Da, o voi face pentru tine, în primul meci (n.r. - cu Senegal)”. Iar francezul s-a ținut de promisiune.

180 de milioane de euro
este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt

Pentru Franța urmează meciurile cu Irak (23 iunie) și Norvegia (26 iunie).

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Norvegia13
2. Franța13
3. Irak10
4. Senegal10

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