„I-aș aminti asta lui Nicolescu” Fostul sponsor al „câinilor”, atac la conducere: „Dacă orgoliul lui ar aduce puncte, Dinamo ar fi campioană” +50 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„I-aș aminti asta lui Nicolescu” Fostul sponsor al „câinilor”, atac la conducere: „Dacă orgoliul lui ar aduce puncte, Dinamo ar fi campioană”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 13:18
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost criticat de Cătălin Mișu, patronul companiei Regata, care a fost sponsorul „câinilor” în sezoanele precedente.
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Pe 5 iunie, Dinamo anunța oficial despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, după o colaborare de doi ani și jumătate. Locul croatului a fost luat de portughezul Nuno Campos.

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Andrei Nicolescu, criticat dur de Cătălin Mișu: „Dacă orgoliul dânsului ar aduce puncte, Dinamo ar fi campioană”

Cătălin Mișu susține că Nicolescu minte în momentul în care spune că niciun sponsor nu a fost implicat în aducerea lui Zeljko Kopic la Dinamo. Chiar acesta i l-ar fi propus pe croat.

„Andrei Nicolescu m-a menționat ca parțial sponsor. Codul deontologic îi permite să fie atât de penibil sau poate să fie doar un talent nativ al dânsului? E prima oară în viața mea când văd un avocat că se ceartă cu probele evidente din extrasul de cont.

Dânsul a spus că am fost parțial sponsor și chiar îl invit să spună public asta. Poate să-i sponsorizez niște cursuri de calmare dacă sunt necesare.

I-aș aduce aminte lui Andrei Niculescu că în urmă cu câteva luni a menționat că a avut trei surse (n.r. la aducerea lui Kopic), printre care și unul dintre sponsori.

Acela eram eu, da. Kopic era al doilea antrenor pe lista mea. Am afaceri în Croația. Eu sunt prieten foarte bun cu un tip care e foarte bun prieten cu șeful VAR-ului din Croația.

Mi s-au propus trei nume, printre care un antrenor care între timp a semnat cu Hajduk Split. Kopic a fost a doua variantă pe listă, pe care i-am oferit-o lui Andrei Nicolescu. Dacă eu nu am avut niciun rol în aducerea lui Kopic...”, a declarat Cătălin Mișu, conform digisport.ro.

Dacă orgoliul dânsului (n.r. Andrei Nicolescu) ar aduce puncte, clubul Dinamo ar fi campion. Cătălin Mișu, fost sponsor al lui Dinamo

Cătălin Mișu e patronul Regata, companie din domeniul amenajărilor interioare și exterioare, sponsor care a apărut în sezoanele precedente pe spatele tricourilor lui Dinamo, deasupra numărului.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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Mandatul lui Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușit la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

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