„Săgeți” către Xabi Alonso Fostul fotbalist de la Real Madrid, despre Arbeloa:  „Menține pe toată lumea pe pozițiile lor, fără a face lucururi ciudate”

Bernd Schuster (66 de ani), fost jucător și antrenor la Real Madrid, a vorbit despre stilul de joc al antrenorului Alvaro Arbeloa (43 de ani).

Fostul internațional german l-a comparat pe Arbeloa cu Xabi Alonso (44 de ani), fostul tehnician demis după un mandat dezamăgitor.

Alvaro Arbeloa a condus-o pe Real Madrid în 16 meciuri și a reușit să califice echipa în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după victoria obținută cu scorul general de 5-1 împotriva Manchester City.

Bernd Schuster, „săgeți” către Xabi Alonso: „Menține pe toată lumea pe pozițiile lor, fără a face lucruri ciudate”

Întrebat după meci despre diferențele dintre Alvaro Arbeloa și Xabi Alonso, care a plecat de la club după doar cinci luni, fostul internațional german a răspuns:

„Văd o diferență. Xabi voia să joace mai sistematic, în timp ce Arbeloa are un profil asemănător cu cel al lui Carlo Ancelotti, pentru că se bazează mai mult pe calitatea fiecărui jucător, menținând pe toată lumea pe pozițiile lor și fără a face lucruri ciudate”, a declarat Schuster, conform mundodeportivo.com.

City a fost o echipă extraordinară, dar după ce a câștigat Liga Campionilor, a scăzut. Nici Madrid nu se află la nivelul din anii anteriori, dar este mai aproape datorită calității, mai ales în atac Bernd Schuster

Bernd Schuster a evoluat în cariera sa de jucător la Koln, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen și Pumas.

Ca antrenor, Schuster a condus echipele Koln, Șahtior Donețk, Levante, Getafe, Real Madrid, Beșiktaș, Malaga și Dalian Yifang

Fostul fotbalist german a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă Arbeloa:

„Accidentările sunt surprinzătoare, nu doar cele de anul acesta, ci și cele de anul trecut. Cu atât de multe absențe, mai ales în defensivă, este foarte dificil.

Partea pozitivă este că tinerii din academie au oportunitatea de a-și câștiga un loc în echipă”.

