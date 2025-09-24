Presiune pe FCSB Anunțul făcut de Go Ahead Eagles înainte de duelul din Olanda

Biletele pentru duelul dintre Go Ahead Eagles și FCSB au fost epuizate.

Debutul celor de la Go Ahead Eagles în grupele unei competiții europene a stârnit un interes masiv din partea suporterilor olandezi.

Sold-out la meciul Go Ahead Eagles - FCSB

Cu mai puțin de 24 de ore până la startul duelului de la Daventer, toate cele 10.000 de bilete puse în vânzare ar fi fost achiziționate , potrivit digisport.ro.

Suporterii celor de la FCSB au primit 450 de bilete pentru primul meci din faza grupei din Europa League. Acestea au fost și ele epuizate.

Autoritățile din Daventer au solicitat un efectiv mărit de polițiști și forțe antirevoltă, în ziua meciului, pentru a asigura ordinea în oraș.

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Denis Alibec, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Nu trebuie să ne fie frică de ei”

Denis Alibec este încrezător înaintea duelului de la Daventer, din prima etapă a grupei Europa League.

Atacantul sosit în această vară în curtea campioanei en-titre crede că FCSB poate repeta performanța din sezonul precedent.

„Am arătat și anul trecut că putem trece de grupe. Nu e o echipă precum Ajax, deci nu trebuie să ne fie frică de ei. Noi suntem o echipă bună, suntem campioana României și trebuie să arătăm lucrul acesta.

Vom vedea mâine, sper să fac un meci cât mai bun. Mi-am așteptat șansa și sper să-mi ajuta echipa să câștige mâine.

Nu cred că stadionul plin va fi o problemă pentru ei, pentru că olandezii, de fel, sunt foarte profesioniști și tratează toate meciurile la fel”, a spus Denis Alibec, la Digi Sport.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

