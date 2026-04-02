Pentru biletul Zilei XBets.ro din 2 aprilie 2026 ne-am îndreptat atenția către tenis, mai precis către turneul WTA de la Bogota care programează meciuri spre finalul zilei.

Mizăm pe selecții din meciurile Marie Bouzkova vs Hanne Vandewinkel și Camilla Osorio vs Jasmin Ortenzi. Biletul a fost plasat cu miza de 100 de lei pentru un câștig potențial de 269 de lei (cota 2.69).

Biletul Zilei XBets.ro – 4 aprilie 2026

Meci Pronostic Cotă Marie Bouzkova vs Hanne Vanwinkel 1 - victorie Bouzkova 1.42 Camila Osorio vs Jasmin Ortenzi 1 & peste 0,5 ași Osorio 1.90

Marie Bouzkova vs Hanne Vanwinkel

În urmă cu 4 ani, Maria Bouzkova era numărul 24 WTA. A urmat o perioadă de regres în jocul acesteia, dar a revenit pe finalul lui 2025 și a ajuns din nou între primele 30 de jucătoare de tenis. La 1,80 m înălțime, Bouzkova este o jucătoare care se bazează pe serviciu. 2026 nu este un an tocmai bun pentru jucătoarea cehă. Din 16 meciuri aceasta a câștigat doar 7. Este drept că multe înfrângeri au venit în fața unor jucătoare de top: M. Andreeva (2), Swiatek și E. Mertens.

Meciul cu belgianca Vanwinkel este al doilea meci pe zgură din acest an. În primul tur la Bogota, Bouzkova a învins-o cu 2-0 pe mexicanca Ana Sofia Sanchez. Sezonul pe zgură din 2025 a fost unul bun pentru Bouzkova care a ajuns până în turul 3 la Roland Garros, deși este specialistă la dublu. În ultimele 12 luni ea a câștigat 68,9 % din punctele jucate pe zgură pe propriul serviciu, dar și 42,5% din cele jucate la primire.

Vanwinkel a jucat deja 27 de meciuri în 2026. Din acestea a câștigat 22, 19 dintre ele consecutiv. Evident, adversarii întâlniți au fost unii modești. Sportiva din Belgia este în acest moment pe locul 96 WTA. În primul tur la Bogota a trecut cu 2-1 de conaționala Sofia Costoulas (134 WTA), dar zgura nu este suprafața ei favorită. Pe zgură aceasta câștigă 37,55% din mingile jucate pe propriul serviciu și 12,5% din cele jucate la retur.

PONT: Marie Bouzkova vs Hanne Vanwinkel – victorie Bouzkova – cota 1.42

Camila Osorio vs Jasmin Ortenzi

Fostă nr.1 mondial și campioană US Open 2019 la juniori, columbianca Camila Osorio nu a reușit să se impună și la senioare, cea mai bună clasare a sa fiind locul 33 ocupat în 2022. Între timp aceasta a căzut pe 54 WTA, dar este printre favorite la turneul de casă de la Bogota. În primul tur a trecut cu 2-1 de Caroline Dolehide (135 WTA). Pe zgură, jucătoarea din Columbia câștigă 62,4% din punctele jucate pe propriul serviciu și 46,9 % din cele jucate pe serviciul adversarului.

Argentinianca Jasmin Ortenzi (206 WTA) este o specialistă pe zgură. 13 din cele 15 meciuri jucate în 2026 au fost pe această suprafață. Ea a câștigat 10 meciuri în acest an, dar este cotată cu mai puțin de 20% șanse să câștige meciul din această seară, care va începe după ora 20:30.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro vom miza pe performanța jucătoarei mai cunoscute. În oferta Superbet pentru acest meci am găsit un Superpariu care ne-a atras atenția. Pentru victoria lui Osorio și cel puțin un as al acesteia am primit o cotă 1.90. Este drept că serviciul columbiencei de 1,70 m nu este unul foarte puternic și că în ultimele două meciuri nu a reușit vreun as, dar în meciul cu Katerina Siniakova, jucătoare mult mai bine cotată, a reușit 2 ași. Cum există o probabilitate de peste 80% ca Osorio să câștige meciul, iar un as poate apărea în orice moment, Superpariul pare o alegere bună.

PONT: Camila Osorio vs Jasmin Ortenzi - 1 & peste 0,5 ași Osorio – cota 1.90

