Fanii lui Arsenal, scut în jurul lui Gabriel Tricoul fundașului brazilian, vândut ca pâinea caldă după ratarea decisivă din finala Ligii Campionilor
Fanii lui Arsenal, scut în jurul lui Gabriel Tricoul fundașului brazilian, vândut ca pâinea caldă după ratarea decisivă din finala Ligii Campionilor

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 21:43
  • PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). Fanii „tunarilor” au făcut scut în jurul lui Gabriel Magalhaes (28 de ani), fundașul brazilian  al echipei, după penalty-ul ratat în finala Ligii Campionilor.
După 1-1 la sfârșitul celor 120 de minute, finala de la Budapesta a ajuns la loviturile de departajare.

Gyokeres, Rice și Martinelli au transformat pentru Arsenal, în timp ce Eze a ratat.

Gabriel și-a asumat execuția celui de-al cincilea penalty, însă a șutat mult peste poarta lui Safonov și a trimis trofeul la Paris pentru al doilea an consecutiv.

PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.) Tricoul lui Gabriel, vândut ca pâinea caldă

Fanii lui Arsenal au ales să nu-l critice pe fundașul brazilian și să fie alături de el.

Astfel, vânzările tricoului lui Gabriel au crescut cu 350% , devenind cel mai căutat tricou al weekendului și dublând cifrele de vânzări ale oricărui alt articol aflat la reducere, informează marca.com.

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
Gabriel, prima reacție după ratarea dn finala Ligii Campionilor

Consolat imediat de Marquinhos, conaționalul său, stoperul brazilian a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, la câteva ore distanță după momentul decisiv al finalei Ligii Campionilor.

„Este dureros, dar sunt mândru de această echipă și de tot ceea ce am realizat împreună în acest sezon.

Le mulțumesc fanilor noștri incredibili pentru sprijinul oferit la fiecare pas. Meritați să sărbătoriți această călătorie alături de noi.

Ne vedem sezonul viitor!!! Cu drag, Big Gabi”, a transmis Gabriel pe contul său personal de Instagram.

Stoperul brazilian evoluează pentru Arsenal din toamna lui 2020, când „tunarii” le plăteau celor de la Lille suma de 26 milioane de euro.

A devenit rapid unul dintre jucătorii de bază ai echipei antrenate de Mikel Arteta și este deja al patrulea fundaș central cu cele mai multe goluri marcate din istoria echipei.

24 de goluri
a marcat Gabriel pentru Arsenal în 261 de partide
  • Gabriel urmează să se alăture lotului Braziliei pentru Cupa Mondială, unde este așteptat să evolueze ca titular în centrul defensivei selecționatei antrenate de Carlo Ancelotti.
  • Selecao face parte din grupa C, alături de Maroc, Scoția și Haiti.

