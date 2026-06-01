Șansă ratată de Tavi Popescu Jucătorul de la FCSB, urmărit de scouteri din Premier League: „La pauză au spus asta și au plecat"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 12:04
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 12:04
  • Adrian Ilie (52 de ani) a dezvăluit că, în urmă cu doi ani, scouteri ai clubului West Ham au venit în România ca să îl monitorizeze pe Octavian Popescu (23 de ani), jucătorul celor de la FCSB.
Tavi Popescu a făcut pasul la echipa mare a celor de la FCSB în 2020 și a devenit, treptat, un jucător important în angrenajul roș-albaștrilor.

S-a remarcat prin evoluțiile sale foarte bune și prin golurile spectaculoase, însă a dezamăgit în ultimii ani și și-a pierdut locul în primul „11”.

Adrian Ilie: „Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: «Hai să mergem»”

Adrian Ilie a explicat că scouterii clubului West Ham au fost prezenți la un meci FCSB - Rapid, în urmă cu două sezoane. Au venit pentru a-l analiza pe Tavi Popescu.

Cu toate acestea, englezii nu au fost impresionați de prestația tânărului fotbalist și au părăsit stadionul încă de la pauză.

„Au mai venit scouteri de la West Ham, la un FCSB – Rapid. Au plecat la pauză. Oamenii le-au spus: «Unde plecați, că meciul încă se joacă». Iar ei: «Ce ritm de joc e ăsta?».

Au plecat la pauză. Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: «Hai să mergem, că nu e niciun ritm»”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt

În finalul acestui sezon, Popescu și-a arătat din nou calitățile. Acesta a marcat golul care i-a adus FCSB-ului calificarea în finala barajului pentru Conference League, în meciul cu FC Botoșani, scor 4-3.

Ulterior, în finala barajului cu Dinamo, Popescu a contribuit decisiv la golul de 1-0 marcat de Dawa. Tavi a centrat, iar stoperul roș-albaștrilor a reușit să împingă mingea în poartă, după o altă deviere.

41 de meciuri
a jucat Octavian Popescu în acest sezon. A marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive

În cele 6 sezoane petrecute până acum la FCSB, Tavi Popescu a bifat 226 de meciuri, a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

VIDEO. Golul marcat de Octavian Popescu în FCSB - FC Botoșani, scor 4-3

Adrian Ilie: „La final au fost întrebați: «Ați văzut ceva?», iar ei au spus: «Da, meciul»

Adrian Ilie a mai dezvăluit că mai mulți oficiali ai unor echipe din Spania au fost prezenți și la Cupa României de pe 13 mai, dintre Craiova și U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.pen.).

Și de această dată scouterii nu au fost impresionați de nivelul fotbalului din România.

„Au venit la Craiova, la finala (n.r. Cupei României) cu U Cluj, din Spania, să îi vadă. Iar la final au fost întrebați: «Ați văzut ceva?», iar ei au spus: «Da, meciul»”.

