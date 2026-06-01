Nu rămâne la FCSB! Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare: un fotbalist care a jucat 30 de meciuri nu va fi păstrat
Daniel Graovac a jucat în 50% dintre jocurile oficiale disputate de roș-albaștri în sezonul 2025/26 (FOTO: Sport Pictures)
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 16:32
  • FCSB oficializează despărțiri pe bandă rulantă. Au fost anunțați că nu vor rămâne: Chiricheș, Baba Alhassan, și Thiam.
FCSB va juca în Europa, va intra în turul 2 preliminar din Conference League, jucătorii au intrat în vacanță, însă nu și șefii clubului. Care fac în aceste zile strategia transferurilor.

Iar primele lucruri care sunt bifate reprezintă plecările unor jucători aflați la final de contract.

Becali a făcut un prim anunț zilele trecute: Chiricheș, Baba Alhassan și Thiam se vor despărți de echipă. Foarte probabil, nici Kiki nu se va regăsi în lotul următorului sezon.

Marea surpriză însă, la acest capitol, va fi plecarea unui jucător care a bifat multe meciuri și minute în 2025-2026. E vorba despre Daniel Graovac.

El a semnat în vara trecută pe un singur an, iar acum Gigi Becali nu-l mai vrea, astfel că nu i se va propune prelungirea și se va despărți de trupa antrenată de Marius Baciu.

Graovac, care în august va împlini 33 de ani, a jucat în 50% dintre jocurile oficiale disputate de roș-albaștri în sezonul încheiat vinerea trecută.

15 martie
a fost data la care Graovac a jucat ultima dată pentru FCSB, în primul meci din play-out, după care a avut probleme medicale

El a venit din postura de fotbalist liber de contract în iunie 2025, după ce îi expirase contractul cu CFR. Fără Graovac, FCSB e totuși acoperită pe postul de fundaș central. Are în acest moment 4 variante:

  • Joyskim Dawa, 30 ani
  • Mihai Popescu, 33 ani
  • Andre Duarte, 28 ani
  • Siyabonga Ngezana, 28 ani

Lor li se adaugă puștiul Andrei Dăncuș, care are doar 17 ani și care pe parcursul ultimelor luni nu a putut evolua din cauza faptului că a suferit o intervenție la umăr, pentru a i se scoate plăcuță ce îi fusese introdusă când a fost operat în urma unei grave accidentări cu care s-a ales la echipa națională.

În plus, Ngezana va fi operat la genunchi în iunie și va absenta în startul sezonului, probabil va fi out până la prima întrerupere a campionatului, care se va produce la jumătatea lui septembrie.

E de așteptat ca FCSB să caute să-și completeze lotul cu încă un stoper, iar Becali a anunțat că e dispus să înceapă negocieri cu Kennedy Boateng (29 de ani), căruia i-a expirat contractul cu Dinamo. El a jucat pentru trupa lui Kopic în ultimele două sezoane și a bifat 75 de meciuri, în care a marcat de 8 ori.

