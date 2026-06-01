Se întoarce la Rapid Fotbalistul îndepărtat de Gâlcă pentru „acte de indisciplină" revine la echipă

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 12:20
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 12:20
  • Antoine Baroan (25 de ani), atacant împrumutat de Rapid în Portugalia, se va întoarce la clubul giuleștean în această vară.
Francezul a fost exclus din lot de Constantin Gâlcă, fostul antrenor al Rapidului, din motive disciplinare, și a fost trimis sub formă de împrumut, în februarie, la AFS.

Antoine Baroan va reveni la Rapid

Antoine Baroan a trecut prin momente crunte în Portugalia. Chiar la debutul său pentru AFS, atacantul francez a suferit o accidentare gravă.

Acesta și-a rupt piciorul în meciul cu Sporting Lisabona (2-3 după prelungiri) din sferturile Cupei, în urma unei contre cu atacantul columbian Luis Suarez.

Așa arăta gamba lui Baroan după impact. Foto: Imago

A fost ulterior operat pentru fractură de tibie și peroneu și nu a mai evoluat deloc pentru AFS în restul sezonului, formație care a retrogradat în liga secundă din Portugalia.

A încheiat campionatul pe ultimul loc, cu doar 21 de puncte acumulate după 34 de meciuri.

Astfel, Antoine Baroan se va întoarce la Rapid în această vară, dar nu se știe încă dacă va intra în planurile noului antrenor Daniel Pancu. Contractul său cu giuleștenii expiră în 2028.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt

Baroan a sosit la Rapid în iulie anul trecut de la Winterthur, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Acesta a bifat 15 apariții în toate competițiile pentru giuleșteni și a reușit să înscrie 2 goluri. A oferit și o pasă decisivă.

